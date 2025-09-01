Saiba para onde vai William Bonner após saída do Jornal Nacional

William Bonner anunciou nesta segunda-feira (1/9) sua saída do Jornal Nacional, após quase três décadas à frente da bancada. Ele será substituído por César Tralli, que apresentará o telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. A partir de fevereiro de 2026, Bonner se juntará a Sandra Annenberg no Globo Repórter.
No ar desde 1973, o Globo Repórter já teve apresentadores memoráveis como Sérgio Chapelin, Cid Moreira e Glória Maria. Agora, Bonner, o jornalista com mais tempo à frente do JN, passa a fazer parte da história do programa que mostra diferentes lugares do mundo aos telespectadores.
Sandra Annenberg falou sobre a chegada do colega.
“Estou muito feliz com a chegada do William ao Globo Repórter! Somos amigos de longa data e voltaremos a trabalhar juntos. A vinda dele vai acrescentar muito à equipe e, claro, ao programa. Vai ser maravilhoso apresentar o Globo Repórter ao lado de um profissional com a história e a importância do William Bonner”, disse a apresentadora ao g1.
Bonner soma 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe do Jornal Nacional. Segundo a emissora, a mudança faz parte de um processo de transição planejado há cerca de cinco anos. O jornalista já havia manifestado o desejo de reduzir funções executivas e a rotina diária para se dedicar à família e a projetos pessoais.
Com a mudança, César Tralli deixa o Jornal Hoje, que apresenta desde 2021. Roberto Kovalick assumirá o Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um, função anteriormente ocupada por Tralli.
