Saiba por que Raul Gil foi internado em hospital de São Paulo

Escrito por Metrópoles
Raul Gil foi internado na noite de quarta-feira (3/9). Segundo informou o filho dele, Raul Jr., o apresentador teve uma indisposição durante a noite e foi até o Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, que fica próximo a casa dele, para fazer exames.

“Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, afirmou Raul Jr. ao g1.

De acordo com a equipe médica, Raul chegou caminhando ao pronto-socorro por volta das 19h30. Ele passou por exames, e a internação clínica foi recomendada pelos profissionais de saúde.

Com 87 anos, Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.

O Metrópoles tenta contato com o Hospital Moriah para mais informações sobre o estado de saúde do apresentador.

