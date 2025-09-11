Saiba por que você deve colocar sal na água ao cozinhar ovos

11/09/2025
Cozinhar ovos não tem mistério. No entanto, existem alguns truques na hora do preparo que podem fazer toda a diferença no resultado. Um deles é colocar sal na água ao cozinhar a proteína.

Colocar sal na água ao cozinhar ovos pode ajudar a descascá-los. De acordo com a nutricionista Ana Rosa, o cloreto de sódio interage com a membrana interna do ovo, tornando-a menos aderente à clara. Isso evita desperdiçar partes do alimento.

Além disso, adicionar sal à água pode impedir pequenos acidentes culinários, afirma Ana Rosa. “O cloreto de sódio, também conhecido como sal, ajuda a aumentar a densidade da água, o que reduz o risco de rachadura na casca durante o cozimento”, esclarece a profissional ao Metrópoles.

Por que você sempre deve cozinhar os ovos com um pouco de vinagre

Usar vinagre ao cozinhar ovos pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na textura, na aparência e até no aproveitamento nutricional do alimento. Em entrevista anterior ao Metrópoles,  a nutricionista Mariane Alves explicou que o principal benefício da adição de vinagre na água do cozimento — especialmente ao preparar ovos pochê — é a rápida coagulação das proteínas da clara.

Ovos

“O vinagre cria um ambiente ácido que favorece a desnaturação das proteínas. Assim, a clara se mantém coesa ao redor da gema, o que é fundamental no preparo de ovos sem casca, como os pochês”, explica a especialista.

Apesar de não evitar diretamente que o ovo com casca se quebre ao ser colocado na água, o vinagre pode ajudar caso isso ocorra. “Se o ovo rachar, o ácido ajuda a coagular rapidamente a clara, evitando que ela se espalhe pela panela”, completa Mariane.

Outra vantagem é que o vinagre, quando usado em pequenas quantidades — uma ou duas colheres por litro de água —, praticamente não altera o sabor do alimento. “É um truque que pode ser incorporado à rotina sem prejuízo ao paladar”, garante a nutricionista.

Além do uso do vinagre, a nutricionista destaca formas mais saudáveis de cozinhar ovos para preservar suas proteínas e nutrientes:

  • Ovo cozido (duro ou mole): não leva gordura e mantém a integridade nutricional.
  • Ovo pochê: cozido sem casca em água com vinagre, é leve e saudável.
  • Ovos mexidos com pouca gordura saudável: usar azeite ou óleo de coco em pouca quantidade e em fogo baixo ajuda a manter os nutrientes.
  • Omelete com vegetais: uma forma equilibrada de incluir mais fibras e micronutrientes à refeição.
  • Já o consumo excessivo de ovos fritos deve ser evitado, principalmente quando preparados com muito óleo ou em temperaturas elevadas, o que pode oxidar as gorduras e reduzir a qualidade nutricional.
