Saiba por que você deve colocar sal na água ao cozinhar ovos

Cozinhar ovos não tem mistério. No entanto, existem alguns truques na hora do preparo que podem fazer toda a diferença no resultado. Um deles é colocar sal na água ao cozinhar a proteína.
Leia também
-
Saiba os riscos de comer 40 ovos por dia, como faz Thalita Zampirolli
-
Descubra se é melhor comer 2 ovos por dia ou aveia no café da manhã
-
Virginia sobre dieta com ovos: “Não sei como Gracyanne aguenta”
Colocar sal na água ao cozinhar ovos pode ajudar a descascá-los. De acordo com a nutricionista Ana Rosa, o cloreto de sódio interage com a membrana interna do ovo, tornando-a menos aderente à clara. Isso evita desperdiçar partes do alimento.
Além disso, adicionar sal à água pode impedir pequenos acidentes culinários, afirma Ana Rosa. “O cloreto de sódio, também conhecido como sal, ajuda a aumentar a densidade da água, o que reduz o risco de rachadura na casca durante o cozimento”, esclarece a profissional ao Metrópoles.
Por que você sempre deve cozinhar os ovos com um pouco de vinagre
Usar vinagre ao cozinhar ovos pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na textura, na aparência e até no aproveitamento nutricional do alimento. Em entrevista anterior ao Metrópoles, a nutricionista Mariane Alves explicou que o principal benefício da adição de vinagre na água do cozimento — especialmente ao preparar ovos pochê — é a rápida coagulação das proteínas da clara.
Ovos
“O vinagre cria um ambiente ácido que favorece a desnaturação das proteínas. Assim, a clara se mantém coesa ao redor da gema, o que é fundamental no preparo de ovos sem casca, como os pochês”, explica a especialista.
Apesar de não evitar diretamente que o ovo com casca se quebre ao ser colocado na água, o vinagre pode ajudar caso isso ocorra. “Se o ovo rachar, o ácido ajuda a coagular rapidamente a clara, evitando que ela se espalhe pela panela”, completa Mariane.
Usar vinagre ao cozinhar ovos pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na textura, na aparência e até no aproveitamento nutricional do alimento
Outra vantagem é que o vinagre, quando usado em pequenas quantidades — uma ou duas colheres por litro de água —, praticamente não altera o sabor do alimento. “É um truque que pode ser incorporado à rotina sem prejuízo ao paladar”, garante a nutricionista.
Além do uso do vinagre, a nutricionista destaca formas mais saudáveis de cozinhar ovos para preservar suas proteínas e nutrientes:
- Ovo cozido (duro ou mole): não leva gordura e mantém a integridade nutricional.
- Ovo pochê: cozido sem casca em água com vinagre, é leve e saudável.
- Ovos mexidos com pouca gordura saudável: usar azeite ou óleo de coco em pouca quantidade e em fogo baixo ajuda a manter os nutrientes.
- Omelete com vegetais: uma forma equilibrada de incluir mais fibras e micronutrientes à refeição.
- Já o consumo excessivo de ovos fritos deve ser evitado, principalmente quando preparados com muito óleo ou em temperaturas elevadas, o que pode oxidar as gorduras e reduzir a qualidade nutricional.