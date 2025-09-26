26/09/2025
Universo POP
Saiba quais jogadores do Flamengo estavam em “after” na Argentina

Escrito por Portal Leo Dias
saiba-quais-jogadores-do-flamengo-estavam-em-“after” na argentina

A festa com jogadores do Flamengo na Argentina após a classificação contra o Estudiantes na Libertadores desencadeou o fim de relacionamentos nesta sexta-feira (26/9). Léo Pereira foi o primeiro a ter o fim do relacionamento anunciado. Enquanto isso, Éverton Cebolinha teve fotos ao lado da esposa, Isa Ranieri, excluídas das redes sociais. O Portal LeoDias descobriu o nome de todos os jogadores envolvidos na festança na Argentina.

Além de Cebolinha e Léo Pereira, outros seis jogadores estavam no local. São eles o espanhol Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Da lista, apenas os dois últimos citados não são casados ou estão em um relacionamento sério.

Veja as fotos

Reprodução
Everton Cebolinha reata com IsaReprodução
Reprodução: Portal LeoDias
Léo Pereira em entrevista para o portal LeoDiasReprodução: Portal LeoDias
Reprodução
Reprodução

Término de Léo Pereira e Karoline Lima

Karoline Lima confirmou nesta sexta-feira (26/9) o fim do relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a influenciadora afirmou que não comentaria detalhes: “Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”.

O casal estava junto desde o início de 2024 e sempre gerou repercussão nas redes sociais, acompanhada de perto por fãs e internautas interessados na vida pessoal do jogador. Antes do namoro, Karoline foi casada com Éder Militão, atualmente namorado de Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, o que já havia gerado atenção e debates online.

Nas redes sociais, as fotos do casal não aparecem mais nos perfis de nenhum dos dois. Apelidado de “Karolino” pelos torcedores do Flamengo, Léo mantinha uma rotina próxima da influenciadora, registrando momentos em público e online.

Recentemente, Karoline se envolveu em polêmica com Tainá Castro, que solicitou que a influenciadora evitasse expor seus filhos com Léo. A disputa ganhou repercussão após Karoline publicar stories explicativos sobre a situação, envolvendo Helena e Matteo, filhos do zagueiro, e gerando desconforto entre os envolvidos.

