Saiba quando serão disputadas as semifinais da Copa do Brasil

Foram definidos, nessa quinta-feira (11/9), os confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2025: Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, uma quarta-feira e domingo.
A final será logo na sequência, nos dias 17 e 21 do mesmo mês. As semifinais e decisão do torneio serão após o fim do Brasileirão, que acaba em 7 de dezembro.
Leia também
-
Cruzeiro retorna à semifinal da Copa do Brasil após rebaixamento
-
Após classificação, Fluminense chega a sua terceira semifinal em 2025
-
Gui Negão assume titularidade e vê rendimento crescer no Corinthians
-
Vasco vai à semifinal da Copa do Brasil e atinge marca histórica; veja
5 imagensFechar modal.1 de 5
Thiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
.2 de 5
Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images3 de 5
Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images4 de 5
O Corinthians venceu o Athletcio-PR por 2 x 0
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images5 de 5
O Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa do Brasil
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
No fim de agosto, a CBF anunciou uma mudança no calendário do futebol brasileiro, que antecipou o fim do Brasileirão e deslocou as datas da Copa do Brasil dos dias 5 e 19 de outubro e 2 e 9 de novembro, respectivamente.