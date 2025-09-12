12/09/2025
Saiba quando serão disputadas as semifinais da Copa do Brasil

Foram definidos, nessa quinta-feira (11/9), os confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2025: Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, uma quarta-feira e domingo.

A final será logo na sequência, nos dias 17 e 21 do mesmo mês. As semifinais e decisão do torneio serão após o fim do Brasileirão, que acaba em 7 de dezembro.

No fim de agosto, a CBF anunciou uma mudança no calendário do futebol brasileiro, que antecipou o fim do Brasileirão e deslocou as datas da Copa do Brasil dos dias 5 e 19 de outubro e 2 e 9 de novembro, respectivamente.

