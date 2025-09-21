Saiba quem assume o comando do Internacional após demissão de Roger

O Internacional encara o pior momento da temporada em 2025. Neste domingo (21/9), o Colorado foi derrotado por 3 x 2, de virada, no Beira-Rio, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés no clássico, a diretoria da equipe decidiu demitir o técnico Roger Machado. Agora, quem assume o comando do Internacional é o técnico Pablo Fernandez, de forma interina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

Leia também

O treinador já comandou o time sub-20 do Internacional. Essa não será a primeira vez que Pablo assume o comando do time principal da equipe. Em 2024, o profissional de 49 anos foi encarregado de treinar o Colorado após a demissão do técnico Eduardo Coudet. Antes de chegar ao time de Porto Alegre, o treinador atuou como auxiliar técnico do próprio Roger Machado no Bahia.

Com as eliminações, o Internacional tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar em 2025. A equipe ocupa a 13ª posição na tabela de classificação da competição.