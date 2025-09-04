Saiba quem é a ativista que ajudou a resgatar a atriz Rejane Schumann

A ex-atriz Rejane Schumann, conhecida por seu trabalho em novelas de sucesso nas décadas de 1970, foi localizada em estado de abandono no próprio apartamento em Porto Alegre nesta quarta-feira (3), aos 74 anos.

A descoberta ocorreu durante uma operação da Polícia Civil focada no resgate de cães e gatos em risco.

Atriz encontrada em situação precária

A ex-atleta olímpica e ativista pelos direitos dos animais Deise Falci participou da ação e se surpreendeu com o cenário. Não eram apenas os animais que precisavam de ajuda: a própria ex-atriz encontrava-se em situação crítica.

Deise compartilhou suas impressões nas redes sociais, emocionada com o que viu. “A senhora era quem mais precisava de resgate”, declarou, ressaltando que Rejane estava sem alimentos, sem água potável e com a geladeira completamente vazia, enquanto os animais ainda tinham alguma ração.

“Foi a primeira vez que senti vontade de resgatar uma pessoa mais do que os animais”, disse Deise, abalada pela condição da ex-atriz.

Quem é Deise Falci

Reconhecida hoje pelo seu trabalho em defesa dos animais, Deise também teve destaque no esporte olímpico.

Atualmente, ela canaliza essa experiência para chamar atenção de seus seguidores sobre a situação de Rejane Schumann, que enfrenta abandono e esquecimento após ter sido destaque na televisão brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deise Falci – (@deisefalci)

Relembre o caso

Os animais foram levados a um abrigo, e a atriz agora recebe apoio de vizinhos e ativistas que se organizaram em um multirão para limpar o apartamento e proporcionar melhores condições de vida, dando atenção à saúde e bem-estar de Rejane.