Saiba quem é a esposa de líder do CV que ganhou cargo na Alerj

Fernanda Ferreira Castro (foto em destaque), esposa do traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como “Índio do Lixão”, entrou na mira da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) após ser nomeada para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O homem, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Rio, é considerado um dos principais articuladores do tráfico de drogas no estado. De acordo com a polícia, sua esposa foi lotada na Alerj por indicação do deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como “TH Jóias”.

Leia também

A informação foi revelada no âmbito das operações Bandeirante e Zargun, deflagradas nesta quarta-feira (3/9) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-RJ).

Os investigadores apontam que a mulher teria ganhado o cargo do deputado numa estratégia de dar respaldo institucional à família do criminoso e reforçar laços com a cúpula do Comando Vermelho.

A nomeação de Fernanda ocorreu em 13 de setembro de 2024, conforme publicação no Diário Oficial do RJ. Ela foi nomeada para exercer o cargo em comissão de assistente parlamentar.

Além dela, outro homem próximo à facção criminosa, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o “Dudu”, também ocupava cargo no gabinete do deputado. Ambos figuram entre os alvos da operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra integrantes da facção.

A coluna procurou a Alerj para verificar se Fernanda será exonerada. Até a publicação desta reportagem, porém, não houve retorno. O espaço segue aberto.