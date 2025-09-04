Saiba quem é o delegado da PF preso por suspeita de elo com o CV

Professor e até homenageado pela Câmara Municipal de Nilópolis, o delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel foi preso na manhã dessa segunda-feira (3/9) durante a Operação Zargun, que desarticulou uma rede criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV).

Stteel foi detido enquanto cumpria plantão na Delegacia da PF no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ele é suspeito de fornecer informações sigilosas à facção, especializada em tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.

Nas redes sociais, Stteel se apresentava como acadêmico e policial de carreira. Em março de 2025, recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

O documento exaltava seu “compromisso e dedicação” no combate ao crime e na segurança do ambiente aeroportuário. A homenagem descrevia sua atuação como “fundamental para proteger cidadãos e manter a ordem em operações de fiscalização no Galeão”.

Apesar de reconhecimentos públicos, as apurações apontam que o delegado teria atuado em favor da facção, repassando informações de interesse dos criminosos.

A Operação Zargun, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-RJ), cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Pelo menos 15 pessoas foram detidas, entre elas o deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva (ex-MDB), conhecido como TH Jóias, apontado como braço político do CV.

Outro alvo importante foi Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, acusado de movimentar R$ 120 milhões em cinco anos e de ser braço direito de Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, liderança do Alemão.