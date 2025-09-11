11/09/2025
Universo POP
Saiba quem é o dono de distribuidora que lavava dinheiro para tráfico

O dono da distribuidora de bebidas Revoada Lounge Bar, alvo de uma operação da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que investigava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, é Robson Dutra, de 40 anos (foto em destaque).

O proprietário do estabelecimento comercial já foi condenado por roubo, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e crimes ambientais. Atualmente cumpre medidas em regime domiciliar.

Operação Dark Wing:

  • A ação policial, realizada nas primeiras horas desta quinta-feira (11/9), teve como objetivo desarticular uma associação criminosa.
  • Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão — dois em residências e um em uma distribuidora.
  • Também foram cumpridos dois mandados de sequestro de veículos, utilizados no transporte e distribuição de entorpecentes.
  • Os policiais apreenderam celulares, anotações e outros materiais que, segundo os investigadores, constituem provas da atividade criminosa.
  • Ainda de acordo com a polícia, a apreensão representa um prejuízo financeiro significativo à quadrilha, dificultando o reabastecimento do esquema ilícito.

Veja imagens:

3 imagensRobson já foi condenado por roubo, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e crimes ambientaisAtualmente cumpre medidas em regime domiciliarFechar modal.1 de 3

Robson Dutra, de 40 anos

Reprodução / Redes sociais2 de 3

Robson já foi condenado por roubo, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e crimes ambientais

Reprodução / Redes sociais3 de 3

Atualmente cumpre medidas em regime domiciliar

Reprodução / Redes sociais

Investigados

Outro investigado de 27 anos jovem encontra-se em unidade prisional, com condenações por tráfico e processos em andamento por receptação, furto e posse irregular de arma de fogo.

As esposas dos suspeitos também foram identificadas como integrantes da associação criminosa, atuando no armazenamento, transporte e venda de drogas.

Com base nos elementos colhidos, os envolvidos responderão por:

  • Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006);
  • Associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006);
  • Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998).
  • Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

Esquema de fachada

A Polícia Civil destacou que a operação não tem como alvo o comércio legítimo da região, mas sim os estabelecimentos utilizados como fachada para o crime. A investigação comprovou que a quadrilha mascarava a venda de drogas por meio da comercialização regular de bebidas e outras mercadorias, prática que também configura lavagem de dinheiro.

