Saiba quem é o homem misterioso que apareceu agarradinho com Cariúcha

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quem-e-o-homem-misterioso-que-apareceu-agarradinho-com-cariucha

Cariúcha intrigou seus seguidores após aparecer agarradinha com um homem misterioso. A coluna Fábia Oliveira, é claro, não deixou o assunto passar em branco e já descobriu a identidade do rapaz.

Trata-se de Alexis Couto. Especialista em propriedade intelectual, ele participou do reality Game dos 100, exibido pela Record neste ano. Nas redes sociais, o jovem de 27 anos reúne pouco mais de 5 mil seguidores, onde compartilha registros de viagens, momentos pessoais e o dia a dia.

Leia também

Sem revelar que estão juntos, os dois compartilharam imagens no mesmo lugar. Alexis publicou nos stories a foto de uma piscina à noite, enquanto Cariúcha fez um clique de dia na mesma piscina.

3 imagensA coluna descobriu que se trata de Alexis Couto. Ele postou foto em uma piscinaCariúcha apareceu na mesma piscina em foto no InstagramFechar modal.1 de 3

Cariúcha apareceu agarradinha com um rapaz misterioso

Reprodução/Instagram2 de 3

A coluna descobriu que se trata de Alexis Couto. Ele postou foto em uma piscina

Reprodução/Instagram3 de 3

Cariúcha apareceu na mesma piscina em foto no Instagram

Vale lembrar que, no mês passado, Cariúcha foi flagrada aos beijos com om João Augusto Liberato, filho de Gugu. Mas, pelo visto, o romance não foi pra frente e a apresentadora do SBT já fez a fila andar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost