Saiba quem é o “Mestre dos Magos”, traficante de pó preso pela PCDF

O homem preso por tráfico de drogas por policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) é Felipe Davi da Silva Menezes, 20 anos (foto em destaque).

Detido nesta terça-feira (15/9), durante a Operação Espectro, o traficante que não tinha antecedentes criminais registrados é um velho conhecido da polícia, por vender drogas na Cidade Estrutural.

Leia também

Segundo a Polícia Civil, em duas operações anteriores, o criminoso conseguiu escapar, agindo como um “Mestre dos Magos” e abandonando dezenas de pinos de cocaína.

Veja imagens:

Felipe Davi da Silva Menezes, de 20 anos

Na viatura

Preso sendo levado para a delegacia

Apreensão pela 8ª DP

Balança de precisão

Droga misturada com ração

Com Felipe Davi, os agentes da 8ª DP apreenderam drogas, vários celulares, aparelhos eletrônicos, facas, dinheiro em espécie, além de uma balança de precisão e uma bicicleta roubada, usada como moeda de troca no tráfico.

Durante as buscas, em dois endereços ligados ao criminoso, os policiais civis encontraram drogas escondidas em um pilha de ração.

Vídeo da operação:

O jovem vai responder por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.