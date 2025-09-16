Saiba quem é o “Mestre dos Magos”, traficante de pó preso pela PCDF

O homem preso por tráfico de drogas por policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) é Felipe Davi da Silva Menezes, 20 anos (foto em destaque).
Detido nesta terça-feira (15/9), durante a Operação Espectro, o traficante que não tinha antecedentes criminais registrados é um velho conhecido da polícia, por vender drogas na Cidade Estrutural.
Leia também
-
Mestre dos Magos, que chefiava tráfico de pó em região do DF, é preso
-
Pastor é preso após abusar de fiéis durante “ritual de purificação”
-
Facção deu 6h para homem incendiar delegacia e matar policial
Segundo a Polícia Civil, em duas operações anteriores, o criminoso conseguiu escapar, agindo como um “Mestre dos Magos” e abandonando dezenas de pinos de cocaína.
Veja imagens:
6 imagensFechar modal.1 de 6
Felipe Davi da Silva Menezes, de 20 anos
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 6
Na viatura
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 6
Preso sendo levado para a delegacia
Reprodução / PCDF4 de 6
Apreensão pela 8ª DP
Reprodução / PCDF5 de 6
Balança de precisão
Reprodução / PCDF6 de 6
Droga misturada com ração
Reprodução / PCDF
Com Felipe Davi, os agentes da 8ª DP apreenderam drogas, vários celulares, aparelhos eletrônicos, facas, dinheiro em espécie, além de uma balança de precisão e uma bicicleta roubada, usada como moeda de troca no tráfico.
Durante as buscas, em dois endereços ligados ao criminoso, os policiais civis encontraram drogas escondidas em um pilha de ração.
Vídeo da operação:
O jovem vai responder por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.