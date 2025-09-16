Saiba quem é o “Mestre dos Magos”, traficante de pó preso pela PCDF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
saiba-quem-e-o-“mestre-dos-magos”,-traficante-de-po-preso-pela-pcdf

O homem preso por tráfico de drogas por policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) é Felipe Davi da Silva Menezes, 20 anos (foto em destaque).

Detido nesta terça-feira (15/9), durante a Operação Espectro, o traficante que não tinha antecedentes criminais registrados é um velho conhecido da polícia, por vender drogas na Cidade Estrutural.

Leia também

Segundo a Polícia Civil, em duas operações anteriores, o criminoso conseguiu escapar, agindo como um “Mestre dos Magos” e abandonando dezenas de pinos de cocaína.

Veja imagens: 

6 imagensNa viaturaPreso sendo levado para a delegaciaApreensão pela 8ª DPBalança de precisãoDroga misturada com raçãoFechar modal.1 de 6

Felipe Davi da Silva Menezes, de 20 anos

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 6

Na viatura

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 6

Preso sendo levado para a delegacia

Reprodução / PCDF4 de 6

Apreensão pela 8ª DP

Reprodução / PCDF5 de 6

Balança de precisão

Reprodução / PCDF6 de 6

Droga misturada com ração

Reprodução / PCDF

Com Felipe Davi, os agentes da 8ª DP apreenderam drogas, vários celulares, aparelhos eletrônicos, facas, dinheiro em espécie, além de uma balança de precisão e uma bicicleta roubada, usada como moeda de troca no tráfico.

Durante as buscas, em dois endereços ligados ao criminoso, os policiais civis encontraram drogas escondidas em um pilha de ração.

Vídeo da operação: 

O jovem vai responder por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost