Saiba quem é o vascaíno que morreu baleado em briga de torcidas

Um confronto entre torcedores de Botafogo e Vasco em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (11/9). O vascaíno Rodrigo José Santana, de 36 anos, foi baleado na cabeça durante a confusão e não resistiu. Registros feitos no local mostram o início dos disparos, gente correndo para se proteger e motoristas entrando na contramão para fugir do tumulto.
Vídeos que circulam nas redes exibem um torcedor, com camisa de organizada, ferido no pé dentro de um mercado e outro sendo retirado desacordado por colegas. A dinâmica exata do tiroteio e a origem dos disparos ainda serão apuradas pelas autoridades.
No campo, após novo 1 x 1 no tempo normal, o Vasco converteu todas as cobranças e venceu o Botafogo por 5 x 3 nos pênaltis, garantindo vaga nas semifinais da Copa do Brasil, em que enfrentará o Fluminense. A classificação, porém, ficou ofuscada pela violência do lado de fora.
