Saiba quem é Olivia Dean, sensação do pop britânico e dona do hit “Man I Need”

Você provavelmente já ouviu a voz de Olivia Dean, cantora britânica que tem chamado a atenção de todo o mundo pop. Com o estilo clássico da sonoridade inglesa, com traços de Amy Winehouse e Adele, a jovem de 26 anos vem ganhando as paradas com o hit “Man I need”, o aquecimento perfeito para seu novo álbum “The Art of Loving”.

Se você acompanha música mais assiduamente, já deve ter se deparado com o disco de estreia de Olivia, “Messy”, de 2023. Canções como “Dive” e “The Hardest Part” furaram a bolha e fizeram barulho, mas nada comparado à recepção de seu atual hit.

“Man I Need” é um pop elegante com pegada de soul e jazz, o que combina perfeitamente bem com a voz da cantora. Nas paradas, o sucesso é absoluto. No Spotify, por exemplo, o hit faz moradia no top 10, com mais de 3 milhões de reproduções por dia, e permanece há mais de um mês por lá, desde o lançamento.

O novo hit faz juz a uma carreira que subiu degrau por degrau até o estrelato. Filha de pai inglês e mãe de Guiana, Olivia Dean tem Lauryn como nome do meio, por conta da lenda do rap Ms. Lauryn Hill. Além do nome de peso, ela é apontada como a sucessora natural de Adele e Amy Winehouse no pop britânico característico.

Sempre apaixonada por música, Olivia recebeu sua primeira oportunidade como backing vocal aos 17 anos. Porém, já vinha se preparando há anos. A jovem estudou na Brit, reconhecida escola de artes de Londres, e já tocava piano e compunha músicas.

Como cantora de apoio, foi à estrada com a banda Rudimental, até receber a oportunidade de ser creditada como intérprete em “Adrenaline”, o que escancarou as portas do estrelato.

Com a voz profunda e capaz de cantar qualquer coisa, Olivia Dean já foi ganhando as manchetes a cada música que lançava a partir daí. Antes de seu álbum de estreia, em 2021, já foi escolhida como artista revelação pela Amazon Music. Mesmo reconhecimento que recebeu da BBC, já em 2023. Ela também já cantou em grandes festivais como o Lollapalooza Chicago e o Glastonburry.

Outra premiação que foi destaque recentemente foi no Brit Awards, maior holofote da música inglesa, onde foi indicada em três categorias, incluindo Artista do Ano. Para o Grammy de 2026, Olivia é uma forte aposta para a categoria de “Artista Revelação”.