Saiba se suposto after foi motivo para o fim de Karoline e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira não formam mais um casal, conforme adiantado com exclusividade por esta coluna do Metrópoles. Desde que o fim da relação foi confirmado pela influenciadora, diversos bastidores começaram a surgir nas redes sociais. O principal deles é de que o motivo do término seria um “after” do Flamengo.

Leia também

De acordo com o portal Leo Dias, antes do término entre Léo Pereira e Karoline Lima, o zagueiro e alguns nomes do elenco do Flamengo se reuniram em um clube noturno na cidade de La Plata, na Argentina, na madrugada desta sexta-feira (26/9), após a classificação do clube para as semifinais da Libertadores contra o Estudiantes.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Léo Pereira é zagueiro do Flamengo

Instagram/Reprodução 2 de 5

Karoline Lima e Léo Pereira posam juntos no campo após vitória do Flamengo

Instagram/Reprodução 3 de 5

Karoline Lima e Léo Pereira

Instagram/Reprodução 4 de 5

Karoline Lima e Léo Pereira posam juntos durante viagem de casal

Instagram/Reprodução 5 de 5

Eles não estão mais namorando

Reprodução/Instagram

Esse “after” teria motivado que Karoline terminasse com Léo Pereira.

No entanto, a coluna descobriu que Karoline não sabia da tal festa até o momento que a notícia chegou às redes sociais. A influenciadora ficou sabendo da “reunião de atletas” quando as notícias começaram a circular.

De acordo com fontes da coluna, Karoline e Léo Pereira já vinham com alguns problemas no relacionamento antes mesmo do jogo do Flamengo na Argentina.

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline. O casal já começou a apagar as fotos um do outro do feed do Instagram.

O namoro de Karoline e Léo Pereira

Karoline e Léo começaram a se relacionar em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum. Na época, o zagueiro estava em processo de separação de Tainá Castro. Antes de assumir o namoro, ele chegou a ter um affair com uma modelo de Goiânia.

Já Karoline vivia um momento de especulações sobre uma possível reconciliação com Éder Militão, pai de sua filha. Apesar de negar, ela chegou a passar uma temporada em Madri, em novembro, mas não ficou na casa do ex. Pouco depois, passou a se aproximar de Léo pelas redes sociais. O relacionamento foi oficializado no início de 2024.

Depois de Karol e Leo, Tainá Castro e Éder Militão também começaram a namorar.