Saída de William Bonner do JN pode ser formalizada nesta segunda

A redação da Globo vive um clima de expectativa nesta segunda-feira (1º/9). O motivo: a possível saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional e a entrada de César Tralli como novo apresentador titular, segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias.

Reprodução/Internet.

Clima de bastidores

Nos corredores do jornalismo da emissora, a mudança já é tratada como certa. A atenção dos profissionais está voltada para a caixa de e-mails, aguardando um possível comunicado oficial confirmando a troca histórica.

De acordo com comentários internos, Bonner e Tralli podem inclusive dividir a bancada na edição desta segunda-feira, quando o telejornal completa 56 anos. A presença dos dois juntos seria simbólica, marcando a transição ao vivo e servindo como o momento do anúncio oficial.

Decisão amadurecida

A Globo ainda não se pronunciou publicamente, mas fontes afirmam que a decisão vinha sendo amadurecida há meses em conversas discretas entre Bonner e a direção. Agora, tudo indica que a hora da mudança chegou.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de comunicação da TV Globo para confirmar as informações e aguarda resposta.

