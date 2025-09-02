Saiu! Governo divulga resultado final do concurso da Educação; veja lista completa

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (2) o resultado final do maior concurso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

A lista com nomes, cargos e classificações saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda.

Além da lista, o Governo também convocou os candidatos inscritos como PcD considerados habilitados em todas as fases anteriormente realizadas, para a Perícia Médica.

Os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final, através do site www.nossorumo.org.br, acessando Certames em Andamento → Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 → Resultado Final das Provas Objetivas, Discursivas, da Avaliação de Títulos e da Prova Prática.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

CONCURSO EDUCAÇAO