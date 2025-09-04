Saiu! Veja a lista com os nomes dos convocados do concurso da Saúde da prefeitura

A lista oficial com os nomes dos convocados no Concurso Público nº 001/2024 foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 4 de setembro. Ao todo, 94 novos profissionais vão reforçar o quadro permanente e o cadastro de reserva da rede municipal de saúde.

Do total de chamados, 86 foram selecionados pela ampla concorrência e 8 se declararam pessoas com deficiência. As convocações contemplam cargos estratégicos, como auxiliares de saúde bucal, auxiliares de farmácia, cirurgiões-dentistas, enfermeiros obstetras e estomaterapeutas, farmacêuticos, médicos de diversas especialidades, psicólogos em neuropsicologia, técnicos em laboratório, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

De acordo com a gestão municipal, a medida busca ampliar a capacidade de atendimento, reforçar a atenção básica, especializada e de apoio, além de reduzir a sobrecarga das unidades de saúde e garantir serviços mais eficientes e humanizados à população.

Veja os nomes:

Resultado Concurso