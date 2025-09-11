SAIU! Veja na íntegra a lista dos 183 aprovados no concurso do Iapen que foram nomeados

Foi divulgado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11), a lista com os 183 aprovados no concurso do Iapen, nomeados nos cargos pelo governador Gladson Cameli.

Ao todo foram nomeados 183 novos servidores, sendo 170 policiais penais, e 13 servidores administrativos, que passam a compor o quadro efetivo da Instituição.

O governador Gladson Camelí pontuou o compromisso da gestão estadual em fortalecer as instituições públicas e a segurança em todo o Estado.

”Essa nomeação é a prova do nosso compromisso com o serviço público. Uma polícia penal forte garante a segurança e tranquilidade da nossa população. Estamos trabalhando para cumprir todos os compromissos que fizemos”, disse o chefe do Executivo.

Após a nomeação, segue o processo comum para a assinatura do termo de posse, que deve proceder em um prazo de até 30 dias.

VEJA OS NOMES:

DO17576255819475