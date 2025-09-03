Sal antes do treino? Saiba riscos e benefícios da prática para a saúde

Nos últimos anos, ganhar mais desempenho nos treinos virou prioridade para muita gente, mesmo para quem não compete. Uma das práticas que tem chamado atenção é o consumo de um sachê de sal antes da atividade física. Embora a mudança pareça simples, é preciso entender tanto os benefícios quanto os riscos que essa escolha pode trazer.

O sódio, principal componente do sal, é um eletrólito indispensável ao corpo humano. Ele participa de funções essenciais, como a hidratação, a contração muscular e o equilíbrio de fluidos no organismo. Porém, também há riscos de usar o sal antes do treino, e é importante saber disso.

Riscos e benefícios do sal

De acordo com Waleska Nishida, Coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, atletas e pessoas que transpiram muito durante os treinos podem se beneficiar da ingestão controlada do mineral para reter líquidos e reduzir câimbras.

“Apesar dos benefícios, é importante lembrar que o excesso de sódio pode trazer riscos à saúde, especialmente para quem já possui predisposição a certas condições médicas”, analisa a especialista.

