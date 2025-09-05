Saldo da poupança até agosto é 15 vezes maior do registrado em 2024

O saldo da caderneta de poupança computado até agosto foi 15 vezes maior do que o observado no mesmo período de 2024. No ano, a poupança teve captação líquida (diferença entre depósitos e saques) negativa de R$ 63,5 bilhões.

Em agosto do ano passado, a captação foi negativa em R$ 4,1 bilhões, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira (5/9).

Leia também

Os brasileiros sacaram R$ 7,6 bilhões líquidos na caderneta de poupança em agosto. Segundo o BC, os depósitos somaram R$ 346,8 bilhões, e os saques totalizaram R$ 354,4 bilhões no mês passado.

Esta é a maior captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas) negativa para meses de agosto desde 2023, quando a poupança registrou retirada de R$ 10 bilhões. No ano, os saques superaram os depósitos em seis meses (confira abaixo).

A maior densidade de saque deste ano foi registrada em janeiro, com retirada de R$ 26,2 bilhões. Enquanto o maior depósito até o momento foi realizado em junho, com entrada líquida de R$ 2,1 bilhões.

Confira o desempenho da poupança em 2025, mês a mês:

Janeiro: R$ 26,2 bilhões (saída)

Fevereiro: R$ 8 bilhões (saída)

Março: R$ 11,5 bilhões (saída)

Abril: R$ 6,4 bilhões (saída)

Maio: R$ 336,9 milhões (entrada)

Junho: R$ 2,1 bilhões (entrada)

Julho: R$ 6,2 bilhões (saída)

Agosto: R$ 7,6 bilhões (saída)

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é calculada a partir da soma da taxa referencial (TR) com a remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esse modelo vale enquanto a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Hoje, a taxa de juros básica é de 15% ao ano.