Saldo da poupança até agosto é 15 vezes maior do registrado em 2024

O saldo da caderneta de poupança computado até agosto foi 15 vezes maior do que o observado no mesmo período de 2024. No ano, a poupança teve captação líquida (diferença entre depósitos e saques) negativa de R$ 63,5 bilhões.
Em agosto do ano passado, a captação foi negativa em R$ 4,1 bilhões, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira (5/9).
Os brasileiros sacaram R$ 7,6 bilhões líquidos na caderneta de poupança em agosto. Segundo o BC, os depósitos somaram R$ 346,8 bilhões, e os saques totalizaram R$ 354,4 bilhões no mês passado.
Esta é a maior captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas) negativa para meses de agosto desde 2023, quando a poupança registrou retirada de R$ 10 bilhões. No ano, os saques superaram os depósitos em seis meses (confira abaixo).
A maior densidade de saque deste ano foi registrada em janeiro, com retirada de R$ 26,2 bilhões. Enquanto o maior depósito até o momento foi realizado em junho, com entrada líquida de R$ 2,1 bilhões.
Confira o desempenho da poupança em 2025, mês a mês:
- Janeiro: R$ 26,2 bilhões (saída)
- Fevereiro: R$ 8 bilhões (saída)
- Março: R$ 11,5 bilhões (saída)
- Abril: R$ 6,4 bilhões (saída)
- Maio: R$ 336,9 milhões (entrada)
- Junho: R$ 2,1 bilhões (entrada)
- Julho: R$ 6,2 bilhões (saída)
- Agosto: R$ 7,6 bilhões (saída)
A rentabilidade atual da caderneta de poupança é calculada a partir da soma da taxa referencial (TR) com a remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esse modelo vale enquanto a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Hoje, a taxa de juros básica é de 15% ao ano.