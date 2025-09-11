Sampaoli lamenta eliminação e aponta intensidade como fator crucial

O Atlético-MG deu adeus à Copa do Brasil depois de ser eliminado pelo maior rival, Cruzeiro, nas quartas de final, após perder por 2 x 0 em partida disputada nesta quinta-feira (11/9), no Mineirão. Após a primeira derrota, a diretoria demitiu o técnico Cuca e apostou no retorno do argentino Jorge Sampaoli. Em sua primeira coletiva após o clássico, o treinador apontou a intensidade do duelo como fator determinante para a eliminação.

“Mas acho que o mais importante sobre o que aconteceu é que entramos em uma histeria que não nos permitiu jogar, ou seja, muito pouco foi jogado, teve muita luta, e nisso o rival foi melhor”, disse Sampaoli.

“O rival jogou com o resultado e com o nosso desespero. Acho que na realidade, como eu disse, se tivéssemos tido a oportunidade, de jogar o jogo por mais tempo em vez de disputá-lo, talvez tivéssemos mais chances”, completou o argentino.

Veja a fala do treinador:

Finalista em 2024, o Galo perdeu tanto o jogo de ida quanto o de volta e acabou fora da competição.

Eliminado da Copa do Brasil, o Galo agora disputa o Campeonato Brasileiro e a Sul-americana. No torneio nacional, o time comandado por Sampaoli ocupa a 14ª colocação. Já na disputa continental, o Galo enfrenta o Bolívar nas quartas de final e mira o título inédito na competição.