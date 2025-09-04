Saneacre constata alto índice de inadimplência por parte dos consumidores de Sena Madureira

Neste ano, o Governo realizou importante investimento no Saneacre de Sena Madureira, trocando a bomba de captação de água

Um levantamento feito recentemente pelo Saneacre revelou que ainda é muito alto o índice de inadimplência por parte dos consumidores de Sena Madureira. Esse problema é antigo, onde grande parte dos usuários do sistema não vem pagando regularmente a conta de água.

Visando diminuir esse índice, o Governo do Estado vem realizando a campanha “Regularize”/ Foto: ContilNet

De acordo com Adjerbisson Mendonça, coordenador do Saneacre em Sena, entre os consumidores residenciais o índice de inadimplência chega a 88%. “Infelizmente é um percentual altíssimo. Pedimos aos moradores que procurem o nosso escritório para regularizar a situação. À medida que as contas são pagas, esse recurso é revertido para a própria comunidade em melhorias no sistema de abastecimento”, destacou.

Visando diminuir esse índice, o Governo do Estado vem realizando a campanha “Regularize”, por meio da qual, os consumidores poderão parcelar os débitos em até 30 vezes. “Nesse caso, o parcelamento é feito sem juros e multas. Trata-se de uma excelente oportunidade para que o consumidor possa sanar seus débitos”, acrescentou.

A campanha vai se estender até dezembro. O escritório do Saneacre fica localizado em frente aos Correios e a equipe atende o público das 7 horas da manhã às 14 horas.  Neste ano, o Governo realizou importante investimento no Saneacre de Sena Madureira, trocando a bomba de captação de água.

Mesmo diante desse período crítico, motivado pelo forte verão, o abastecimento de água potável está sendo feito regularmente e não há risco de racionamento.

