Santa Cruz-AC e São Francisco garantem acesso à elite do Campeonato Acreano 2026

O Campeonato Acreano de 2026 já tem dois times garantidos na Série A: Santa Cruz-AC e São Francisco conquistaram o acesso após avançarem à final da Série B do estadual. As duas equipes carimbaram o direito de disputar a elite do futebol acreano na próxima temporada, marcando momentos históricos para seus clubes.

O São Francisco foi o primeiro a confirmar a vaga. Na noite de quinta-feira (25), o time venceu o Andirá por 2 a 0, na Arena da Floresta, em Rio Branco, pelo jogo de volta das semifinais. Os gols saíram no segundo tempo, com Titô abrindo o placar aos 33 minutos e Catatau fechando o marcador aos 48. Com a vitória também no jogo de ida, o São Chico fechou o confronto com 3 a 0 no agregado, garantindo não só a vaga na final da Série B, mas também o retorno à primeira divisão estadual.

Já o Santa Cruz-AC assegurou a segunda vaga da elite no último sábado (27), após empatar por 1 a 1 com o Atlético-AC, também na Arena da Floresta. O Galo Carijó saiu na frente com gol do meia-atacante João aos 47 do primeiro tempo, mas o Santinha reagiu no segundo tempo. Aos 42 minutos, Vini, lateral-direito que havia entrado no fim da partida, aproveitou o rebote do goleiro Denilson e marcou o gol que garantiu o empate e a classificação histórica do Santa Cruz-AC, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

O técnico Bruno Monteiro do Santa Cruz-AC destacou a importância da escolha de Vini para o desfecho do jogo. “O lateral entrou no momento certo e fez a diferença para que o time conseguisse o acesso. Estamos muito felizes por esse momento histórico”, disse o treinador.

Com a definição das duas equipes, a final da Série B do Campeonato Acreano será entre Santa Cruz-AC e São Francisco, em jogos de ida e volta, marcados para os dias 4 e 11 de outubro. Ambos os clubes agora se preparam não apenas para a decisão do título, mas para a disputa na elite do futebol estadual em 2026.