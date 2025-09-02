Santos fecha pacote de reforços para a sequência da temporada

A terça-feira (2/9) foi bastante movimentada no Santos. O Alvinegro Praiano anunciou um pacote de reforços para a sequência da atual temporada. Lautaro Díaz e Victor Hugo foram apresentados nesta terça. Já Alexis Duarte desembarcará no litoral paulista depois da Data Fifa.

Leia também

O primeiro jogador a ser anunciado foi Victor Hugo. O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo ao Peixe e tem contrato com o clube até junho de 2026. O atleta estava no Flamengo após ter retornado de empréstimo do Goztepe, da Turquia.

Victor Hugo entrou em campo por apenas cinco minutos no empate por 1 x 1 entre Ceará e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. No Goztepe, ele entrou em campo em 35 jogos e balançou as redes em três oportunidades.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Lautaro Diaz jogando pelo Cruzeiro

Pedro Vilela/Getty Images 2 de 3

Victor Hugo atuando pelo Goztepe pela Copa da Turquia

Ahmet Okatali/Anadolu via Getty Images 3 de 3

Zagueiro Alexis Duarte com a camisa do Spartak de Moscou

Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Depois, o Santos anunciou mais um jogador que chega por empréstimo: Lautaro Díaz. O atacante argentino de 27 anos estava no Cruzeiro e foi utilizado pela última vez no dia 18 de agosto. Ele permaneceu por sete minutos em campo no empate fora de casa contra o Mirassol.

Lautaro Díaz começou a carreira no Estudiantes de Caseros, da Argentina. Em seu país natal, ainda passou pelo Villa Dálmine antes de ser transferido para o Independiente Del Valle, do Equador. O atacante tem contrato com o Santos até o fim de 2026.

Por último, o Santos divulgou a contratação definitiva do zagueiro Alexis Duarte. O defensor de 25 anos estava no Spartak de Moscou, da Rússia, onde permaneceu por três temporadas e meia. O jogador será apresentado oficialmente ao Peixe após os jogos do Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Alexis Duarte começou a carreira nas categorias de base do Cerro Porteño e estreou profissionalmente no clube em 2018. Ele deixou o clube paraguaio em 2022 para se transferir ao futebol russo. Será a primeira vez do atleta sul-americano em território brasileiro.