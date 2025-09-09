São Paulo está entre as 100 melhores cidades do mundo para comer

Escrito por Metrópoles
O site TasteAtlas divulgou a lista de 2025 das 100 melhores cidades do mundo para comer. O município de São Paulo apareceu na 38º posição no ranking que elege os lugares em que os turistas e locais comem melhor, com mais variedade e qualidade.

A capital paulista aparece como a única cidade brasileira listada, empatada com Buenos Aires (37º) e Cidade do México (36º), todas com 4,52 pontos.

Desta vez, o destino que ocupou a primeira posição foi Nápoles, na Itália — que brilhou com suas pizzas e massas frescas. O segundo lugar ficou com Milão, e o terceiro, com a Bolonha.

A plataforma sugere diversos restaurantes em São Paulo, além de melhores produtos locais, que incluem azeites, chocolates e queijos artesanais. Entre os pratos mais populares estão o sanduíche de mortadela, beirute e churrasco. Outro destaque aponta o sanduíche bauru e a maria-mole como sobremesa local tradicional.

Sanduíche de mortadela

Maria mole com coco queimado

Churrasco

Churrasco de picanha

Grelha de churrasco

