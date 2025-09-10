São Paulo ganha mais um pátio que transforma sobras de feira em adubo

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta sexta-feira (5/9) o Pátio de Compostagem Lapa, na Zona Oeste, a sexta unidade em funcionamento na cidade, que já conta com pátios na Sé, Mooca, São Mateus, Ermelino Matarazzo e Penha. Com investimento superior a R$ 3,6 milhões, o espaço tem capacidade para processar até dez toneladas de resíduos orgânicos por dia.

A implantação de novos pátios integra o plano de metas da gestão para ampliar ações de sustentabilidade, como a expansão da coleta seletiva e a substituição de caminhões movidos a diesel por veículos abastecidos a biometano.

Estrutura e funcionamento

O Pátio de Compostagem Lapa substitui o antigo equipamento da região e conta com 2.955 m² de área total e 62,40 m² de área construída.

Ele recebe resíduos orgânicos de feiras livres, além de restos de poda e varrição. O processo de compostagem, que dura cerca de 120 dias, resulta em adubo de qualidade, utilizado em praças, jardins e hortas comunitárias, além de ser doado à população.

O tratamento aplicado não gera odores desagradáveis, não polui e não causa incômodos à vizinhança. Assim como as demais unidades, o pátio funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.

Resultados já obtidos

No primeiro semestre de 2025, foram processadas 1.416 toneladas de resíduos orgânicos provenientes de frutas, verduras e legumes (FLV), fechando um ciclo sustentável que beneficia toda a população. Cada unidade tem capacidade para tratar até 10 toneladas por dia. No total, os pátios recebem material orgânico de 279 feiras.

Educação ambiental e visitas monitoradas

O trabalho começa ainda nas feiras livres, onde equipes de educação ambiental orientam os feirantes a separar corretamente os resíduos.

O material coletado retorna à cidade em forma de adubo de qualidade, distribuído para projetos ambientais e hortas comunitárias, fechando um ciclo sustentável que beneficia toda a população.

Embora os pátios não sejam abertos à visitação espontânea, é possível agendar visitas monitoradas para conhecer o processo.

Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

