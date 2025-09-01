São Paulo registra o mês de agosto mais seco desde 2020

A cidade de São Paulo registrou o mês de agosto mais seco dos últimos cinco anos. O acumulado de chuva na capital paulista, no mês passado, foi de 13,5 mm, o que equivale a menos da metade do valor esperado para o mês. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a cidade não enfrentava um agosto tão seco desde 2020.

Em relação à temperatura, o mês foi mais frio que o habitual. Na média, São Paulo registou mínima de 12,4 ºC e máxima de 23 ºC. Os valores históricos são de 13,4°C de mínima e 24,3°C de máxima.

