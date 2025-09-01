São Paulo registra o mês de agosto mais seco desde 2020

0
A cidade de São Paulo registrou o mês de agosto mais seco dos últimos cinco anos. O acumulado de chuva na capital paulista, no mês passado, foi de 13,5 mm, o que equivale a menos da metade do valor esperado para o mês. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a cidade não enfrentava um agosto tão seco desde 2020.
Leia também
-
Cortes de água já afetavam bairros antes de Sabesp reduzir pressão
-
Situação atual em SP é diferente da crise hídrica de 2014, diz Sabesp
-
Prepare-se: confira previsão do tempo para setembro em São Paulo
-
Cratera na Marginal Tietê deve ser resolvida só em 2026, diz Sabesp
Em relação à temperatura, o mês foi mais frio que o habitual. Na média, São Paulo registou mínima de 12,4 ºC e máxima de 23 ºC. Os valores históricos são de 13,4°C de mínima e 24,3°C de máxima.
Setembro de transição
- Para o mês de setembro, o CGE projeta uma transição gradual entre o inverno e a primavera.
- A expectativa é de predomínio de tempo seco e altas temperaturas no interior, alternância de períodos estáveis e instáveis no litoral e, somente na reta final do mês, o retorno mais consistente das chuvas.
- Esse período representa o encerramento da fase mais seca do inverno, caracterizada por ar frio e baixa umidade, e a retomada progressiva de umidade e precipitações típicas da primavera.