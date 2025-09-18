São Paulo tem alta no número de motociclistas mortos no trânsito

O número de motociclistas mortos no trânsito do estado de São Paulo segue em alta e chegou a 1.763 entre janeiro e agosto deste ano, mais de 7 por dia, em média, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado (1.712). Os números foram divulgados, nesta quinta-feira (18/9), pelo Infosiga, do Departamento de Trânsito (Detran).

Além do acumulado do ano, também houve um crescimento de 5,7% nas mortes de motociclistas no comparativo entre os meses de agosto de 2025 e de 2024, passando de 211 para 223.

No início de agosto, o Metrópoles mostrou como os aplicativos de entrega estimulam a imprudência no trânsito ao promover uma espécie de gamificação do trabalho, quando o motoboy se arrisca em momentos em que são ofertados bônus sobre a tarifa básica, tudo para ficar disponível para uma nova corrida mais rapidamente possível, aumentando o risco de acidentes.

O Infosiga traz pela primeira vez dados sobre o perfil de condutores e veículos envolvidos em acidentes, desde que estejam cadastrados na base do Detran-SP. Os números mostram, por exemplo, que 19,8% dos motociclistas mortos no trânsito paulista em 2025 tiraram a habilitação havia no máximo dois anos.

Também de forma inédita, o Infosiga mostra agora os custos estimados dos acidentes por município, com base em estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Por essa estimativa, o custo para os cofres públicos dos mais de 135 mil sinistros ocorridos em 2024 no estado de São Paulo foi de R$ 12 bilhões. Já nos últimos 12 meses, somente na capital paulista, o impacto financeiro foi de R$ 2,6 bilhões.

Outro dado que se destaca nas estatísticas do Detran é um aumento expressivo no percentual de fatalidade. Segundo o Infosiga, 5,31% dos acidentes ocorridos no estado em 2025 tiveram ao menos um morto. Ou seja, uma pessoa morre a cada 20 acidentes registrados pelas autoridades em São Paulo.

Trata-se do maior percentual desde 2019, início da série histórica disponibilizada pelo governo estadual. Como comparação, em 2024, foram 4,27%.

De forma geral, 4.069 pessoas perderam a vida no trânsito paulista entre janeiro e agosto, média de 17 vítimas por dia. Mesmo assim, houve queda de 0,9% em relação a igual período de 2024, quando foram registrados 4.107 óbitos.

Capital paulista

Cresceu em 31% o número de mortos no trânsito da capital paulista em agosto, na comparação com igual período de 2025, passando de 77 para 101. Foram 2.334 acidentes na cidade, que conta com uma frota de quase 10 milhões de veículos.

Os números do Infosiga mostram, principalmente, uma explosão em agosto no número de casos envolvendo pedestres, saltando de 28 para 40 casos, na comparação com o mesmo mês de 2024.

Os dados exibidos pela ferramenta do Detran apontam que 17 dos pedestres mortos no trânsito (praticamente, 4 em cada 10) tinham 60 anos ou mais.

O Infosiga mostra também que 8,34% dos atropelamentos ocorridos na cidade de São Paulo, em 2025, terminaram em morte.

Agosto também trouxe um aumento (15,8%) no número de mortos entre os motociclistas da capital, passando de 38 para 44, na comparação com igual mês de 2024.

Motos estiveram envolvidas em 40,9% dos acidentes registrados na cidade de São Paulo, superando até mesmo os automóveis (37,6%).

De forma geral, o trânsito na capital paulista teve 672 mortos de janeiro a agosto, uma redução de 3% na comparação com igual período de 2024 (693).