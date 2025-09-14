Sargento do Exército é preso por suspeita de escoltar carga roubada

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu, nesse sábado (13/9), um militar do Exército na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Segundo informações da corporação, ele estaria realizando a escolta de um caminhão com carga roubada.

As informações iniciais indicam que o militar detido seria Willames Nascimento Araújo, 3º sargento do Exército.

Conforme informações da Polícia Militar, os agentes do 20º BPM (Mesquita) foram informados que suspeitos estariam realizando o transbordo da carga de um caminhão, no bairro de Banco de Areia.

Na sequência, os militares encontraram o veículo escoltando o caminhão, que foi abordado. No local, foram presos dois suspeitos e encaminhados para a 53ª DP. Com eles, foi encontrada uma pistola. O carro, o caminhão e a carga foram recuperados.

A Polícia Civil informou que os dois foram presos em flagrante por porte ilegal de arma. O caso ainda está sendo investigado.

O Metrópoles entrou em contato com o Exército, mas não obteve retorno sobre o caso. O espaço segue aberto.