Sasha compartilha momentos de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália

Sasha Meneghel compartilhou nesta terça-feira (23/9) cliques de sua viagem pela região de Puglia, na Itália. A filha de Xuxa curtiu dias de descanso ao lado do marido, João Lucas, e da melhor amiga, Bruna Marquezine, que já revelou adorar acompanhar os amigos em aventuras pelo mundo.

Nos registros, Sasha aparece em momentos de descontração: tomando banho de mar com Bruna, explorando lojas locais, posando de biquíni na praia e em uma selfie romântica com o marido. As imagens encantaram os fãs ao mostrar a beleza paradisíaca do destino italiano.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Sasha abre álbum de viagem com o marido e Bruna Marquezine na Itália Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

O trio se hospedou no luxuoso Rocco Forte Masseria Torre Maizza. Para quem deseja repetir a experiência, é preciso preparar o bolso: as diárias podem chegar a R$ 29.772, com café da manhã incluso.

Recentemente, durante sua participação no programa “Lady Night”, com apresentação de Tatá Werneck, Bruna Marquezine contou uma gafe curiosa envolvendo a amiga e o marido. A atriz disse que costuma viajar com o casal e até se considera “meio que uma filha”, motivo pelo qual chega a se sentir “decepcionada” quando eles viajam sozinhos.

Em meio a risadas, Bruna lembrou que, ao sair do banho, batia na porta para não invadir a privacidade do casal, até que, em uma ocasião, cochichou a pergunta fatídica: “Tá transando?”. A reação de Sasha foi imediata e hilária: ela saiu correndo para o banheiro, deu descarga e respondeu com um alto e envergonhado “Não!”.