Saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna Papuda improvável

A saúde de Jair Bolsonaro virou assunto entre ministros do STF. A peocupação maior não é com o recém-descoberto câncer de pele, mas com o quadro na região abdominal, considerado delicado por médicos especialistas que atendem, inclusive, servidores da Corte.

Inicialmente, o Supremo pretendia enviar Bolsonaro para uma cela especial no presídio da Papuda, de modo a demonstrar que não haveria privilégio ao ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros 4 crimes.

Agora, contudo, o consenso é que a manutenção da prisão domiciliar é a alternativa mais apropriada, pela necessidade de cuidados médicos e para facilitar o deslocamento de Bolsonaro em caso de eventual emergência. Integrantes da Corte ainda lamentam o óbito de um detento do 8 de Janeiro que morreu na cadeia após passar mal.

A dúvida, hoje, é se Bolsonaro ficará direto em prisão domiciliar ou se, antes, será enviado a uma cela especial fora de casa. No caso da segunda opção, a Corte acolherá com agilidade um pedido da defesa para restabelecer a condição anterior.

Atualmente, o ex-presidente está detido preventivamente por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em inquérito que o investigou por coação no curso do processo. Bolsonaro não foi denunciado após a conclusão dessa investigação.

O local em que o ex-presidente cumprirá pena devido à condenação será definido apenas após a apreciação dos recursos e o trânsito em julgado da ação penal sobre golpe de Estado.