SBT e Globo prometem um 6 de outubro de fortes emoções

Em relação à decisão de SBT/Disney+ em confirmar a estreia do “The Voice Brasil” em 6 de outubro, às 22h30, com toda certeza alguma coisa por trás deve ter. É mais que coragem ou atrevimento, talvez um recado da parceria, direto e sem escalas, mandado para a Globo!

Alguém sabe? Ou tem detalhes?

Independentemente de resultados de audiência, foi um anúncio no mínimo ousado, considerando a grade da concorrente nesse dia, que inclui morte da Odete em “Vale Tudo” e final do “Estrela da Casa”.

Tudo indica que, para este mesmo dia, outras novidades poderão existir, com o propósito de estimular ainda mais esse confronto.

Por exemplo, a Globo não se limitar ao só “The Voice” contra Novela e “Estrela da Casa”. Como se trata de uma segunda-feira, nada impede a exibição de um “campeão de bilheteria” no “Tela Quente”. É aguardar.

O SBT já avisou que o Ratinho fará a “sala de espera” e a Record, claro, não poderá ficar na simples condição de espectadora. O que vem aí?

Esta é a TV aberta de que todo mundo gosta.

Primeiro escalão

Em “Vale Tudo”, as cenas de flashback gravadas para elucidar o acidente envolvendo Leonardo, filho de Odete Roitman, contam com alguns dos principais atores, no caso, Guilherme Magon, Paolla Oliveira e Debora Bloch.

Além de outros personagens, que serão revelados em breve.

Futebol

Nesta terça, 21h15, tem Fluminense e Lanus, da Argentina, no SBT.

Jogo da Sul-Americana, com Tiago Leifert,

Mauro Beting e Nadine Basttos.

Correção

Sobre a próxima briga pelos direitos da Libertadores da América, vale voltar ao assunto e colocar o prazo correto.

Em vez de 2027 a 2029, será de 2027 a 2030. São quatro anos, como nos dois ciclos anteriores.

Ele mesmo

Está confirmada a volta de André Marques ao Grupo Globo, agora como cozinheiro do novo programa da Angélica, “Angélica Ao Vivo”, no GNT.

Estreia em 16 de outubro e, em concordância com o título, ao vivo.

Um parafus0

A Globo, com o “Mais Você”, sem a Ana Maria Braga, meteu um truque no segmento e ingredientes do programa.

Tati Machado e Gil do Vigor, ao vivo, apresentam quase tudo, mas por volta das 11h, entra um VT culinário da Ana. Como fica a concorrência nessa? Se mexem ou só assistem?

Cinema

Leandro Stoliar e Lívia Raick, marido e mulher, mas que até bem poucos dias “duelavam” nos jornais da Record e SBT, anunciam a estreia do “Caras em Hollywood”, na TV Caras, com o propósito de levar ao público conteúdos relevantes e envolventes do cinema.

Direção de Rodrigo Mariz e Hélio Sileman.

Nova fase – 1

Na TV Cultura, o “Metrópolis” entra em nova fase a partir da próxima segunda-feira, quando salta de 15 minutos para meia hora de duração, diariamente, e promete uma proposta mais dinâmica, conectada e contemporânea.

O programa, um dos mais longevos da grade, também terá novos horários: às segundas, após o “Roda Viva”, e de terça a sexta, às 23h.

Nova fase – 2

Nesse novo cenário, Cunha Jr. deixa a apresentação do “Metrópolis”, deixando só Adriana Couto, e assume outras funções no programa, com coberturas especiais e entrevistas relevantes.

Além disso, terá um quadro fixo sobre cinema e streaming às quintas-feiras.

Caminho diferente

Diferentemente de outras séries já produzidas na Record, “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, que estreia dia 30 no UniverVideo, não é baseado em relatos bíblicos.

O roteiro foi construído em cima de registros históricos. O Coliseu, palco de lutas e massacres de cristãos, será um dos principais cenários.

No embalo

“Ben-Hur”, programada para 2026, é outra produção da Record que não será baseada na Bíblia.

A série é uma adaptação do romance “Ben-Hur: A Tale of the Christ”, escrito por Lew Wallace. Fala sobre a história de um personagem fictício, Judá Ben-Hur, contemporâneo de Jesus Cristo.

Pagodinho

A Netflix trabalha, em ritmo bem acelerado, em um projeto biográfico sobre Zeca Pagodinho.

“Deixa a Vida me Levar”, e nem poderia ser diferente, será o título da produção. Lançamento no ano que vem.

Vai perder?

Buchecha, ninguém mais, ninguém menos, é o nosso convidado nesta terça, às 19h, na LeoDias TV.

Um programa musical, mas também com revelações e histórias surpreendentes. Chega lá.

Bate – Rebate

· Tem gente que não sei… A Virginia, com tudo que ela tem, é escolhida rainha de escola e já querem que ela saiba sambar? Dá um tempo…

· … O Carnaval só será em fevereiro. Tem chão.

· A jovem atriz Cat Dantas estreia na Record como Zilá, em “A Vida de Jó”, prima ousada e divertida do protagonista, vivido por Enzo Krieger/Guilherme Berenguer…

· … Cat também é a protagonista do filme “Deixe-me Viver”, ainda inédito, rodado em Trancoso.

· A atriz Clarice Alves, de produções como “Tempo de Amar” e “Passaporte para Liberdade”, tem dividido sua carreira entre o cinema espanhol e o audiovisual brasileiro…

· … Entre seus próximos lançamentos, os longas espanhóis “Todo Lo Que Nunca Fuimos”, da Warner Bros., e “Sigma”, além da sexta temporada de “Impuros”, no Disney+…

· … Também protagoniza o longa hispano-americano “Tras los Pasos de la Rubia Platino”.

· A escritora Leila Meirelles estreia na literatura infantil com o livro “Era uma vez Uma vez”, que será lançado dia 27, às 11h, no Teatro O Tablado, Rio.

· Cristiana Carvalho, a diretora Mônica em “Vai na Fé”, faz uma das protagonistas do curta-metragem “Hora Extra”, que será exibido no dia 24 pelo canal Telemilênio…

· … O canal é conhecido na internet por produzir conteúdo sobre a temática LGBTQIAPN+.

· A Fórmula 1 vai se despedindo em grande estilo da Band…

· … Ficou na vice-liderança isolada na Grande São Paulo com GP do Azerbaijão, prova vencida por Max Verstappen.