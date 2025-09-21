SBT faz pegadinha inspirada no “pastor de calcinha”: veja

O SBT trouxe uma versão bem-humorada da polêmica do “pastor de calcinha” em uma pegadinha no quadro Topa Tudo por Dinheiro, do Programa Silvio Santos.

Patrícia Abravanel apresentou Vanderlei, que apareceu de calcinha, peruca e visual sensual, surpreendendo a namorada Rosana, que aguardava nos estúdios para participar da atração. A reação dela foi de choque, especialmente ao ver a manchete “Homem desfila de lingerie pelas ruas e é preso”, que simulava uma notícia verdadeira.

Ao descobrir que se tratava de uma pegadinha, Rosana confessou que não desconfiou. “Estou tremendo, Patrícia”, disse ela à apresentadora.

O momento divertiu os internautas, que repercutiram nas redes sociais. “A mulher vendo o marido vestido de ‘pastor da calcinha’. Tô passando mal”, comentou um usuário no X.

A mulher vendo o marido vestido de “pastor da calcinha” kkkkkkkkk PASSANDL MAL #TopaTudoPorDinheiro#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/4mlk42mIWb — Lorde Colorado (@lordecolorado) September 22, 2025