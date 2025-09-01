Sebrae premia melhores reportagens sobre empreendedorismo na etapa estadual do PSJ

As melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre serão reconhecidas durante a cerimônia do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), etapa estadual, no dia 9 de setembro. Ao todo, 70 trabalhos concorrem nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

O prêmio, assim como nos anos anteriores, ocorre em três etapas. A primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional. A etapa Estadual é a primeira oportunidade de reconhecimento no prêmio e os vencedores receberão premiação em dinheiro.

A cerimônia contará com a palestra “Oportunidades e Desafios da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista Thássius Veloso, referência em tecnologia e transformação digital no Brasil. Thássius cobre a área de inovação e tecnologia há mais de 16 anos, atualmente é editor do Tecnoblog e comentarista da rádio CBN.

Este ano, a disputa recebeu matérias nas temáticas: Empreendedorismo; Bioeconomia, pequenos negócios e COP 30; Inovação e startups; Produtividade e competitividade; Inclusão produtiva e desenvolvimento territorial; Transformação digital; Empreendedorismo feminino; políticas públicas e legislação; Acesso a crédito e gestão financeira; e Empreendedorismo social.

Sobre o PSJ

O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma oportunidade para os profissionais de imprensa darem visibilidade aos conteúdos que produzem e serem reconhecidos pela excelência nas produções. Criado pelo Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira.

Serviço:

12º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Data: 9 de setembro de 2025

Horário: 15h30 às 18h

Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)

Inscrições para a palestra: ac.loja.sebrae.com.br