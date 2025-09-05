Secretária municipal autoriza curso de R$ 183 mil para si mesma; veja o caso

Contrato por inexigibilidade, assinado pela própria titular da Fazenda, prevê custeio municipal do doutorado profissional; gestão diz que ato é legal e integra política de qualificação

A Prefeitura de Salvador (BA) autorizou o pagamento de R$ 183.194,76 para custear o Doutorado Profissional em Administração Pública da secretária municipal da Fazenda, Giovanna Guiotti Testa Victer, na Fundação Getulio Vargas (FGV). O instrumento foi firmado por inexigibilidade de licitação e assinado pela própria titular da pasta, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

San Júnior/Sefaz

Giovanna Victer é servidora de carreira do governo federalespecialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) desde 2010 — atualmente cedida à Prefeitura de Salvador, onde comanda a Sefaz. Mesmo com o vínculo efetivo mantido com a União e a possibilidade de remanejamento futuro, o custeio será feito com recursos municipais, em parcelas mensais, segundo a administração.

Em nota, a Secretaria Municipal da Fazenda afirmou que o financiamento do curso foi realizado de forma “legal e transparente”, dentro da política de capacitação da gestão, voltada à valorização e ao aprimoramento de quadros técnicos. A pasta reforçou que o investimento visa ganhos de eficiência na gestão pública.

O que está em discussão

  • Forma de contratação: uso de inexigibilidade (hipótese legal quando há inviabilidade de competição) para serviço educacional especializado.

  • Assinatura pela interessada: o fato de a beneficiária ter assinado o contrato suscita questionamentos sobre governança e conflito de interesse.

  • Custeio municipal x cessão federal: embora a secretária seja cedida, a Prefeitura assumiu o pagamento integral do doutorado.

A Prefeitura sustenta que a medida atende à qualificação de pessoal e segue os procedimentos legais. Eventuais contestações sobre impessoalidade, moralidade administrativa e vantagem indevida poderão ser avaliadas por órgãos de controle e instâncias competentes, se provocados.

