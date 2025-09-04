Secretária municipal autoriza curso de R$ 183 mil para si mesma

A Prefeitura de Salvador (BA) autorizou o pagamento de R$ 183.194,76 para custear o doutorado profissional em Administração Pública da secretária municipal da Fazenda, Giovanna Guiotti Testa Victer. O contrato, assinado pela própria titular da pasta, prevê o repasse do valor à Fundação Getúlio Vargas (FGV), universidade privada, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme publicado no Diário Oficial do Município.

Giovanna Victer é servidora de carreira do governo federal, ocupando desde 2010 o cargo de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) no Ministério do Planejamento. Atualmente, está cedida à Prefeitura de Salvador, onde comanda a secretaria da Fazenda.

Leia também

O curso, entretanto, será custeado pelos cofres municipais, ainda que a secretária possa ser remanejada futuramente para outro órgão da administração pública, já que mantém vínculo efetivo com a União.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal da Fazenda informou que “ o curso de Doutorado Profissional em Administração Pública, oferecido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), foi realizado de forma legal e transparente, integrando a política de capacitação da gestão municipal, voltada à valorização e ao aprimoramento dos seus quadros técnicos. O curso será custeado pela Prefeitura de Salvador, por meio de pagamentos mensais”.