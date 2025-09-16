Secretário anuncia criação da Casa do Trabalhador para ampliar serviços do Sine no Acre

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, destacou que o anúncio feito pelo ministro do Trabalho marca um momento histórico para o Acre, com a chegada do primeiro repasse de recursos federais para o Sistema Nacional de Emprego (Sine) no estado.

“Na verdade, esse anúncio do ministro nesse momento aqui, trata de um projeto do governo do Estado do Acre, em parceria com o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Indústria e Ciência e Tecnologia, de fortalecer o serviço do Sine. O Sine é uma parceria antiga do governo do Estado, como a gente falou, com o governo federal, uma parceria antiga e que nunca recebeu recursos do governo federal. Então, essa é a primeira vez que estamos conseguindo, através desse projeto, fortalecer esse serviço”, afirmou.

Segundo Mesquita, o investimento será aplicado na criação da Casa do Trabalhador, uma versão mais ampla do sistema, que permitirá a expansão dos serviços oferecidos. “Através desse investimento, desse apoio, em contrapartida do governo, vamos estar criando um projeto chamado Casa do Trabalhador, que é uma versão mais ampliada do Sistema Nacional de Emprego. Talvez desse programa, desse empreendimento, nós vamos poder ampliar os serviços de atendimento do Sine, que tem feito um belo trabalho de intermediar a mão de obra e quem quer contratar com quem quer trabalhar”, disse.

O secretário ressaltou que atualmente são ofertadas diariamente entre 100 e 200 vagas por meio do Sine e que, com a reestruturação, será possível ampliar o atendimento. “Todo dia são anunciadas entre 100 a 200 vagas de empregos para poder ajudar as pessoas que estão precisando se integrar. E vamos ampliar agora com um programa de qualificação profissional e também atendimento com orientação psicológica para as pessoas poderem se adequar melhor ao mercado de trabalho”, acrescentou.

Entre as novidades está a implantação do programa Trabalhador 4.0, voltado para modernizar a formação dos profissionais diante das novas tecnologias.

“Quero destacar que dentro desse programa de qualificação profissional tem o Trabalhador 4.0, então é um programa de formação que tem o objetivo de implementar, modernizar o trabalhador na tecnologia e ele poder ter uma empregabilidade melhor, tendo em vista as novas tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial. Então isso faz parte agora”, explicou.

Mesquita também frisou que o Sine vai ampliar seu alcance para atender não apenas trabalhadores formais, mas também autônomos e empreendedores. “Para finalizar aqui, quero destacar que o Sine agora, como o ministro falou, o programa de trabalho, inclusive vai ser debatido aqui também nesse fórum, tem o objetivo também de trazer o empreendedorismo para dentro desse debate, o autônomo, como que ele pode ser melhor visto. Então o Sine também vai atender, a partir de agora, não só o trabalhador formal, como também o trabalhador autônomo”, concluiu.