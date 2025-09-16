Secretário diz que demora em verbas federais atrasou obra da nova maternidade

Durante participação no podcast Em Cena, do ContilNet, na última segunda-feira (15), o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, afirmou que houve demora do governo federal na liberação de recursos destinados à construção da nova maternidade de Rio Branco.

Segundo ele, a obra, orçada em mais de R$ 100 milhões, deveria estar avançando em ritmo mais acelerado. “Essa obra já era para estar andando com uma velocidade um pouco maior, mas tivemos um período, que foi a liberação da segunda e da terceira etapa, que nós tivemos uma certa morosidade do Governo Federal e do Ministério da Saúde para fazer a liberação desse recurso”, destacou.

O secretário explicou que a responsabilidade pela fiscalização é da Secretaria de Obras, enquanto à Saúde cabe o repasse financeiro. “Ali a obra, ela acontece, vamos dizer assim, ele fiscaliza e eu só pago a conta, porque o recurso vem através do Ministério da Saúde”, disse, se referindo ao trabalho conduzido pelo secretário de Obras, Ítalo Lopes.

Apesar do atraso, Pascoal garantiu que a situação foi regularizada e que o Estado também está arcando com sua parte. “Mas, graças a Deus, está normalizado. Nós estamos entrando com a contrapartida”, afirmou.

Ele ainda projetou um prazo para a conclusão da primeira parte da obra. “Acredito que até o final do ano nós teremos aí já a primeira etapa da maternidade entregue. Se não, no final do ano, no comecinho de 2026, nós já teremos aí a entrega da primeira etapa”, completou.

