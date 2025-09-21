Secretário Jhon Douglas detalha programação esportiva de Rio Branco até o fim de 2025

O secretário municipal de Esportes de Rio Branco, Jhon Douglas, apresentou, em entrevista ao ContilNet, a programação que vai movimentar o calendário esportivo da capital até o fim de 2025. Desde que assumiu a pasta neste ano, ele tem destacado a parceria entre a secretaria, a comunidade e entidades locais para ampliar as ações esportivas.

Segundo Douglas, a agenda já começou com um marco importante: o encerramento da 14ª Superliga NSL e o início da 15ª edição, realizado no último dia 17. O evento reuniu público recorde e o dobro de equipes em comparação com a edição anterior. “Foi um evento gigantesco e muito bonito. No ano passado tivemos 32 equipes, este ano foram 64, além de 64 musas que abrilhantaram ainda mais a competição”, destacou o secretário.

Ainda em setembro, a secretaria promove a Caminhada pela Vida, marcada para o dia 27, às 17h30, no Arco do Parque do Tucumã. O evento faz referência ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e busca incentivar a prática da atividade física como aliada no combate à depressão. “É a primeira edição da caminhada e será aberta a todos. Já deixo aqui o convite para a população participar desse momento”, reforçou.

Em outubro, a capital sediará a etapa nacional do MECA Brasil, no dia 5, na Arena Race, que foi totalmente reativada pela prefeitura. A arena, que estava desativada, recebeu melhorias na iluminação e na pista para receber modalidades radicais. “Sempre fui fã do MECA e hoje, enquanto gestor, é uma honra poder contribuir. Vamos ter arrancadão, apresentações de motos, carros de som e competições durante todo o dia. Será um evento lindo e histórico para a cidade”, explicou.

No dia 11 de outubro, a Arena Race volta a ser palco de competições com a participação de equipes nacionais e internacionais de arrancadão, prometendo atrair grande público. “Quem não for vai perder um evento gigantesco”, disse Douglas.

Encerrando o calendário, a secretaria lança a Copa de Futsal, que terá inscrições abertas e a expectativa de reunir 42 equipes. O objetivo é valorizar tanto atletas experientes quanto amadores, promovendo inclusão e competitividade. “Esse foi um pedido do nosso prefeito, que é um esportista nato. Queremos resgatar a emoção das competições, registrar os melhores times e envolver as entidades locais. A copa acontecerá nos ginásios da cidade para oferecer estrutura e conforto ao público”, ressaltou o secretário.

De acordo com Jhon Douglas, a meta é consolidar Rio Branco como referência esportiva na região, unindo lazer, saúde e competitividade em eventos que envolvam a população.

