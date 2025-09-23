23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Segredo explode em “Vale Tudo” e coloca Heleninha como suspeita de assassinato

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
segredo-explode-em-“vale-tudo”-e-coloca-heleninha-como-suspeita-de-assassinato

Um segredo enterrado por mais de uma década vai virar de cabeça para baixo a vida de Heleninha (Paolla Oliveira) no remake de “Vale Tudo”. A artista plástica descobrirá que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) — dado como morto em um acidente na infância — está vivo e foi mantido escondido durante todos esses anos por ninguém menos que Odete Roitman (Debora Bloch).

A revelação devastadora deixa Heleninha em colapso. Após confirmar que o irmão sobreviveu, mas ficou com graves sequelas físicas, a personagem desaparece pelas ruas do Rio de Janeiro por dois dias, vagando desnorteada até reaparecer no hotel onde sua mãe vive — pouco antes do brutal assassinato da bilionária que promete parar o Brasil.

Leia Também

Quem coloca a verdade em movimento é Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de Leonardo. Baleada por Odete, ela ainda consegue avisar Heleninha sobre o paradeiro do rapaz. A artista segue até um sítio, onde finalmente encara o irmão pela primeira vez desde a tragédia.

O peso da revelação é dilacerante: durante 13 anos, Heleninha acreditou ter sido responsável pela morte do gêmeo no acidente. Só agora descobre que Odete não apenas escondeu Leonardo, como também rejeitou o filho após saber que ele jamais se recuperaria totalmente.

A reviravolta chega ao ápice quando Leonardo é levado para a mansão de Celina (Malu Galli). Ali, a família assiste a um vídeo gravado por Ana Clara, no qual Nise (Teca Pereira), a enfermeira que cuidou do menino, detalha como o passado foi manipulado por Odete. A gravação expõe a crueldade da vilã e abre caminho para que a família entenda toda a dimensão do crime cometido anos atrás.

Incapaz de lidar com a culpa e a mentira, Heleninha tem um colapso nervoso. Paolla Oliveira gravou cenas intensas em um mirante carioca, onde a personagem aparece completamente transtornada. Na sequência, ela será acolhida por Celina e Eugênio (Luis Salem), mas logo reaparecerá no hotel de Odete, instantes antes da poderosa ser encontrada morta a tiros.

A situação se complica ainda mais quando a polícia descobre as digitais de Heleninha na arma do crime, colocando-a entre as principais suspeitas do assassinato mais aguardado da TV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost