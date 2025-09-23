segredo-explode-em-“vale-tudo”-e-coloca-heleninha-como-suspeita-de-assassinato

Um segredo enterrado por mais de uma década vai virar de cabeça para baixo a vida de Heleninha (Paolla Oliveira) no remake de “Vale Tudo”. A artista plástica descobrirá que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) — dado como morto em um acidente na infância — está vivo e foi mantido escondido durante todos esses anos por ninguém menos que Odete Roitman (Debora Bloch).

A revelação devastadora deixa Heleninha em colapso. Após confirmar que o irmão sobreviveu, mas ficou com graves sequelas físicas, a personagem desaparece pelas ruas do Rio de Janeiro por dois dias, vagando desnorteada até reaparecer no hotel onde sua mãe vive — pouco antes do brutal assassinato da bilionária que promete parar o Brasil.

Quem coloca a verdade em movimento é Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de Leonardo. Baleada por Odete, ela ainda consegue avisar Heleninha sobre o paradeiro do rapaz. A artista segue até um sítio, onde finalmente encara o irmão pela primeira vez desde a tragédia.

O peso da revelação é dilacerante: durante 13 anos, Heleninha acreditou ter sido responsável pela morte do gêmeo no acidente. Só agora descobre que Odete não apenas escondeu Leonardo, como também rejeitou o filho após saber que ele jamais se recuperaria totalmente.

A reviravolta chega ao ápice quando Leonardo é levado para a mansão de Celina (Malu Galli). Ali, a família assiste a um vídeo gravado por Ana Clara, no qual Nise (Teca Pereira), a enfermeira que cuidou do menino, detalha como o passado foi manipulado por Odete. A gravação expõe a crueldade da vilã e abre caminho para que a família entenda toda a dimensão do crime cometido anos atrás.

Incapaz de lidar com a culpa e a mentira, Heleninha tem um colapso nervoso. Paolla Oliveira gravou cenas intensas em um mirante carioca, onde a personagem aparece completamente transtornada. Na sequência, ela será acolhida por Celina e Eugênio (Luis Salem), mas logo reaparecerá no hotel de Odete, instantes antes da poderosa ser encontrada morta a tiros.

A situação se complica ainda mais quando a polícia descobre as digitais de Heleninha na arma do crime, colocando-a entre as principais suspeitas do assassinato mais aguardado da TV.