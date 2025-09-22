Segundinha: Aruc e Cruzeiro lideram a competição após a quarta rodada

A quarta rodada da Segundinha mostrou que a competição terá equilíbrio até o fim, com a definição dos dois times que irão subir para a elite do futebol local ficando para as últimas rodadas.

Com os resultados do fim de semana, Aruc e Cruzeiro se mantiveram firmes nas duas primeiras posições do campeonato, que garantem o acesso. Confira como foram os jogos no fim de semana:

Cruzeiro 5 x 0 Candango

Na abertura da rodada, o Cruzeiro goleou o Candango por 5 x 0 e se manteve na zona de acesso para a elite. Os autores dos gols foram Naruto (2x), Montanha, Pedro Ryan e Matheus Juan, contra.

Greval 0 x 2 Planaltina

Em um jogo equilibrado, o Planaltina venceu fora de casa e segue firme na briga por uma das vagas na Série A do ano que vem. Os gols foram marcados por Iarley e Léo Lopes.

Riacho City 1 x 8 Brasília

No maior resultado da rodada, o Brasília dominou o Riacho City e aplicou uma goleada. O destaque foi o atacante Felipe Clemente, que marcou três vezes e assumiu a liderança da artilharia. Ele tem quatro tentos no campeonato.

Suspenso dos gramados e com multas a pagar, o presidente do Riacho City, Antônio Teixeira, descumpriu a suspensão e, além de ir ao jogo, também entrou em campo e foi aos vestiários. Com isso, será novamente julgado pelo TJD.

Aruc 0 x 0 Luziânia

No grande jogo da rodada, não saíram gols, mas a partida contou com muitas emoções. O embate foi equilibrado, com boas chances para ambos os lados. O Luziânia chegou a marcar, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

Metrópoles na Segundinha

O Metrópoles adquiriu os direitos do Candangão Série B junto à Federação de Futebol do Distrito Federal e, neste ano de 2025, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que também transmite, ao vivo e com imagens, a Série D do Campeonato Brasileiro. Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.