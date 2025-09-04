Seis pessoas morrem em operação contra o Terceiro Comando Puro no Rio

Uma operação conjunta das polícias civil e militar na Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio, resultou na morte de seis criminosos, além da prisão de dois homens, que tentavam roubar um ônibus urbano para atravessar na pista, na entrada da comunidade para dificultar a ação das forças de segurança do estado.

Ao todo, seis ônibus e dois caminhões foram roubados por criminosos e atravessados nas principais ruas de acesso à Vila Aliança. Os criminosos também fecharam as entradas da comunidade com barricadas e atearam fogo em pneus em vários pontos da Vila Aliança. Dois helicópteros das forças de segurança foram usados na ação para dar apoio as equipes de terra.

A ação começou por volta das 9h da manhã, depois que as subsecretaria de inteligência das duas instituições confirmaram a presença dos traficantes Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, e José Rodrigues Gonçalves Silva, o Sabão, ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) estavam na comunidade. As duas lideranças não foram localizadas.

Durante a ação, os agentes chegaram a um imóvel onde seis criminosos mantinham um pastor e uma criança como reféns. Houve resistência e os bandidos foram mortos. As vítimas foram liberadas em segurança.

Coronel é apontado como mandante do assassinato de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, após se recusar a se relacionar com o traficante, no dia 17 do mês passado, na saída de um baile funk na favela da Coreia, em Senador Camará e ser espancada até a morte.

A ação também teve como objetivo a prisão dos envolvidos no ataque a um helicóptero da Polícia Civil e atingir o co-piloto da aeronave com um tiro de fuzil em uma ação na mesma localidade, em março deste ano.

Além das tropas de elite das polícias Civil e Militar, participaram da ação agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A Polícia Militar também realizou um cinturão de segurança em torno das comunidades Vila Aliança, Coreia, Cavalo de Aço, Rebu, Sapo, Sossego e Santo André, na zona oeste. A ação teve a finalidade de reprimir o roubo de veículos e evitar a movimentação de criminosos.