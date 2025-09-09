Seleção Brasileira registra pior campanha nas Eliminatórias; entenda

A Seleção Brasileira entrou em campo na noite desta terça-feira (9/9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Já classificado para a principal competição futebolística do planeta, o Brasil cravou uma marca negativa em sua história após perder por 1 x 0.

Leia também

Desde que as Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul passaram a ser em pontos corridos envolvendo todas as seleções do continente, a Seleção Brasileira jamais teve menos de nove vitórias ao fim do torneio.

Porém, após o apito final no Estádio Municipal de El Alto, o Brasil terminou a qualificatória com apenas 8 triunfos, ou seja, alcançou a pior marca da Seleção na história das Eliminatórias. A Amarelinha necessitava de uma vitória simples para evitar a marca negativa.

O Brasil somou 28 pontos, com quatro empates e seis derrotas, finalizando o ciclo na 5ª posição.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Bolívia e Brasil se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Buda Mendes/Getty Images 2 de 5

A Bolívia está classificada para a repescagem da Copa do Mundo de 2026

Buda Mendes/Getty Images 3 de 5

Seleção Brasileira antes da partida diante da Bolívia

Buda Mendes/Getty Images 4 de 5

Os Bolivianos venceram a partida por 1 x 0

Buda Mendes/Getty Images 5 de 5

Jogadores da Bolívia comemorando

Buda Mendes/Getty Images

Com o resultado abaixo do esperado, o Brasil contou com três treinadores durante a disputa do certame. A Seleção iniciou a campanha nas Eliminatórias com Fernando Diniz. Porém, o comandante foi demitido após derrota para a Argentina no 1º turno por 1 x 0.

Depois, a Confederação Brasileira de Futebol acertou com Dorival Júnior, que também não permaneceu por muito tempo no comando da Seleção. Novamente, os hermanos foram os responsáveis por mais uma demissão de treinador no Brasil, após a goleada por 4 x 1.

Brasil sofreu em 2002

Anteriormente, a pior campanha da Seleção Brasileira nas qualificatórias foi nas copas de 2002, 2006 e 2010, quando o Brasil venceu apenas nove vezes. Entre elas, a eliminatória para a Copa do Mundo de 2002 teve o pior aproveitamento.

Em 18 partidas disputadas, o Brasil venceu 9 vezes, empatou 3 e foi derrotado em 6 oportunidades, com um aproveitamento de 55,6%. A Amarelinha terminou na 3ª colocação das Eliminatórias, com 30 pontos.

Já a melhor campanha foi para a Copa de 2022. Com um aproveitamento de 88,2%, a Seleção Brasileira terminou de forma invicta: 14 vitórias e 3 empates.