Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio O Cruzeirão uma partida de futebol entre a seleção de futebol do município e um time de indígenas de Tarauacá. O jogo terá início as 20h mas antes, às 18h30 haverá uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto X Flamengo.

O evento terá como atração principal o amistoso preparatório da Seleção de Cruzeiro do Sul,que disputará o Copão do Vale do Juruá,contra a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá.

O Coordenador do Departamento de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, disse que será um grande evento com a participação do público que poderá vez, pela primeira vez, ver uma seleção indígena atuando em estádio no município de Cruzeiro do Sul.

“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul versus a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui e um grande público é esperado”, destacou.