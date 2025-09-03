Seleção encerra preparação nesta quarta para enfrentar o Chile

A Seleção Brasileira realiza nesta quarta-feira (3/9) os últimos preparativos para o duelo contra o Chile. As equipes entram em campo às 21h30, no estádio do Maracanã, no último compromisso do time de Carlo Ancelotti em território nacional pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida é apresentada pelo Metrópoles Sports.
Os ingressos para o jogo entre Brasil e Chile já estão à venda. Os torcedores podem adquirir os bilhetes para a partida, válida pela penúltima rodada das Eliminatórias, através da Bilheteria Digital. Clique aqui e garanta o seu.
Além disso, os interessados também deverão cadastrar a biometria facial para conseguir realizar a compra. Cadastre sua biometria aqui.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Seleção Brasileira treina na Granja Comary
Rafael Ribeiro/ CBF2 de 5
Fabrício Bruno
@rafaelribeirorio / CBF
3 de 5
Douglas Santos
@rafaelribeirorio / CBF
4 de 5
Marquinhos
@rafaelribeirorio / CBF
5 de 5
Kaio Jorge
Rafael RIbeiro/ CBF
Leia também
-
João Pedro sonha com primeiro gol pela Seleção Brasileira no Maracanã
-
Vídeo: confira o primeiro treino da Seleção com a equipe completa
-
Jean Lucas fala sobre ser o único representante do Nordeste na Seleção
-
Seleção Brasileira: veja a programação para os jogos das Eliminatórias
O Brasil já está garantido na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, apesar da classificação, a partida é importante para avaliar atletas que podem vestir a camisa da Seleção no Mundial.
No treino dessa terça-feira (2/9), Ancelotti fez alguns testes no time titular. Estêvão e João Pedro, dupla do Chelsea, apareceram entre os 11 iniciais. Os laterais Wesley e Douglas Santos também estiveram na primeira equipe.
A Seleção Brasileira finaliza a preparação para o jogo contra o Chile na manhã desta quarta-feira (3/9), por volta das 11h, na Granja Comary, em Teresópolis–RJ. Após a atividade, o elenco seguirá para a cidade do Rio de Janeiro, onde ficará concentrado até o horário da partida diante do Chile.
Metrópoles Sports
Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles promove partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e Paulista, além da Supercopa Rei e da Copa do Brasil.
Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:
Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)
Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)
Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília
Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)
Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)
Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)
Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém
Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)
Água Santa 1 x 1 Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)
Botafogo 0 x 2 Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)
São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)
São Paulo 3 x 3 Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 2 x 2 Corinthians – 15/2 – São Paulo (SP)
União Rondonópolis-MT – 0 x 3 Vasco- 18/2- Cariacica (ES)
Brasil 2 x 1 Colômbia – 20/3 – Brasília (DF)
Vasco 0 x 1 Palmeiras – 4/5 – Brasília (DF)
Aparecidense 1 x 4 Fluminense – 21/5 – Brasília (DF)
Maracanã 0 x 3 Internacional – 22/5 – Florianópolis (SC)
Vasco 0 x 2 Botafogo – 12/7 – Brasília (DF)
Brasil x Chile – 4/9 – Rio de Janeiro (RJ)