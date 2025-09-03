Seleção encerra preparação nesta quarta para enfrentar o Chile

A Seleção Brasileira realiza nesta quarta-feira (3/9) os últimos preparativos para o duelo contra o Chile. As equipes entram em campo às 21h30, no estádio do Maracanã, no último compromisso do time de Carlo Ancelotti em território nacional pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida é apresentada pelo Metrópoles Sports.

Os ingressos para o jogo entre Brasil e Chile já estão à venda. Os torcedores podem adquirir os bilhetes para a partida, válida pela penúltima rodada das Eliminatórias, através da Bilheteria Digital. Clique aqui e garanta o seu.

Além disso, os interessados também deverão cadastrar a biometria facial para conseguir realizar a compra. Cadastre sua biometria aqui.

Compre seu ingresso!

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Seleção Brasileira treina na Granja Comary

Rafael Ribeiro/ CBF 2 de 5

Fabrício Bruno

@rafaelribeirorio / CBF

3 de 5

Douglas Santos

@rafaelribeirorio / CBF

4 de 5

Marquinhos

@rafaelribeirorio / CBF

5 de 5

Kaio Jorge

Rafael RIbeiro/ CBF

Leia também

O Brasil já está garantido na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, apesar da classificação, a partida é importante para avaliar atletas que podem vestir a camisa da Seleção no Mundial.

No treino dessa terça-feira (2/9), Ancelotti fez alguns testes no time titular. Estêvão e João Pedro, dupla do Chelsea, apareceram entre os 11 iniciais. Os laterais Wesley e Douglas Santos também estiveram na primeira equipe.

A Seleção Brasileira finaliza a preparação para o jogo contra o Chile na manhã desta quarta-feira (3/9), por volta das 11h, na Granja Comary, em Teresópolis–RJ. Após a atividade, o elenco seguirá para a cidade do Rio de Janeiro, onde ficará concentrado até o horário da partida diante do Chile.

Metrópoles Sports

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles promove partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e Paulista, além da Supercopa Rei e da Copa do Brasil.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)

Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa 1 x 1 Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)

Botafogo 0 x 2 Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)

São Paulo 3 x 3 Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)

Portuguesa 2 x 2 Corinthians – 15/2 – São Paulo (SP)

União Rondonópolis-MT – 0 x 3 Vasco- 18/2- Cariacica (ES)

Brasil 2 x 1 Colômbia – 20/3 – Brasília (DF)

Vasco 0 x 1 Palmeiras – 4/5 – Brasília (DF)

Aparecidense 1 x 4 Fluminense – 21/5 – Brasília (DF)

Maracanã 0 x 3 Internacional – 22/5 – Florianópolis (SC)

Vasco 0 x 2 Botafogo – 12/7 – Brasília (DF)

Brasil x Chile – 4/9 – Rio de Janeiro (RJ)