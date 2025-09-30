Selvagerias, como do Popó e Wanderlei Silva, deveriam ser extirpadas do mundo atual

De cara, já fica o aviso de que pouco importa e nem mesmo serão consideradas as opiniões em contrário, porque não tem cabimento nenhum conservar até hoje a selvageria de séculos passados.

O boxe, UFC e outros do gênero, que alguns insistem em enxergar ou considerar como esporte, em nada combinam com o mundo atual e há muito deveriam ter sumido, sem deixar lembranças.

O que dizer, então, desses encontros agora promovidos só para tomar dinheiro dos desavisados, com a participação de artistas, interessados apenas em aparecer – mesmo que apanhando, e lutadores, já no auge de suas aposentadorias?

Como classificar o que aconteceu no último sábado, em mais um desses inventados combates, desta vez entre os já senhores Acelino Freitas, o Popó, e Wanderlei Silva?

Ambos, claro, devidamente acompanhados de suas entourages, promovendo um espetáculo ridículo, de troca de socos e pontapés, com direito a lesões de todos os graus e necessidade de cirurgias. Qual é a mensagem que passa?

Fim do mundo, isso aí. Meus pêsames aos envolvidos. E, por favor, em nome de uma humanidade melhor, que todos deveriam desejar e tentar buscar, que se cancelem as próximas.

Muito merecido

Nunca um apelido fez tão jus ao nome e à figura do Paulo Soares, que nos deixou no dia de ontem.

Nada ou nenhuma outra palavra, que o Amigão, criado pelo Osvaldo Pascoal, poderia ser mais justo a alguém, que foi sempre um cara muito do bem, alegre e divertido. Perde o jornalismo esportivo, perdemos todos nós.

My friend

Foi sempre muito bonita a carreira do Paulo Soares nas diversas rádios e TVs pelas quais ele passou. A mais marcante, claro, ESPN, formando uma dupla inesquecível com Antero Greco no “SportsCenter”.

Ontem, foram inúmeras as mensagens de todos, diante do seu falecimento.

Casa da Cazé

Com uma base de trabalhos em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, vem aí a Casa CazéTV, um espaço imersivo, especialmente criado para a Copa do Mundo, resultado de uma parceria com a tm1 Brand Experience.

Terá a capacidade para receber até 5 mil pessoas por dia.

Nova sede

A Glaz Entretenimento, produtora de filmes e séries, como “Rensga Hits”, comemora 20 anos de história em 2026.

Para marcar esta próxima fase, acaba de ser inaugurada sua nova sede em São Paulo, na Vila Madalena.

Ela de novo

Atriz com formação no teatro, Isadora Ruppert ainda não fez nada em TV. É mais do cinema.

No premiado “Ainda Estou Aqui”, ela foi Laura Gasparian e, agora, marca presença em “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura, escolhido para concorrer à estatueta de Melhor Filme internacional em 2026.

Calma aí

No Emmy 2025, foi intensa a campanha para Wagner Moura levar o prêmio como ator coadjuvante por “Ladrões de Drogas” (Dope Thief”, do Apple TV+).

Mas ele nem foi indicado. A barulheira mais prejudicou que ajudou. Agora, com “O Agente Secreto”, a mesma coisa. Furada embarcar nesse entusiasmo.

Vale o aviso

Também em se tratando de prêmios, melhor isso, melhor aqui, recomenda o bom juízo deixar primeiro a bola rolar.

Gritar gol antes da hora, com o VAR e os juízes que têm por aí, costuma dar ruim.

Tá tudo certo

De verdade, essa demora no anúncio oficial do SBT e NSports sobre a Copa de 2026 tem provocado certa desconfiança.

Só que não tem motivo: está tudo certo. O processo é que é arrastado mesmo.

É ele

Leo Dias, como poucas vezes se viu, é o convidado do nosso programa, nesta terça, 19h.

Um papo misturado, tema livre de verdade, cheio de novidades, coragem e revelações surpreendentes. A pergunta é necessária: vai perder?

Série médica – 1

A Conspiração Filmes colocou ponto final nas gravações da primeira temporada de “Emergência 53”, nova série médica do Globoplay, criada para pegar carona no sucesso de “Sob Pressão”.

O elenco conta com Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Emílio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello.

Série médica – 2

O Globoplay já decidiu que “Emergência 53” será lançada como grande destaque da programação de 2026 e, na sequência, TV aberta.

Ou seja, chega muito forte. Algumas séries da plataforma, vale informar, demoram até 3 anos para serem lançadas.

Nova fase

Em “Êta Mundo Melhor!”, a partir de amanhã, Sandra (Flávia Alessandra) volta fugida da Europa para São Paulo e terá encontros com o irmão Celso (Rainer Cadete) e Ernesto (Eriberto Leão).

Passo seguinte, armar contra o primo Candinho (Sergio Guizé).

Indy na Band

Ontem, confirmando tudo aquilo que esta santa coluna vem divulgando há tempos, a Band anunciou a volta da Indy para 2026.

Por enquanto, nada consta sobre quais valores serão utilizados para a sua transmissão. Se será o mesmo pessoal da Fórmula 1 ou não.

Bate – Rebate