08/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Sem monitores, início de escola cívico-militar é adiado pela 4ª vez

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
sem-monitores,-inicio-de-escola-civico-militar-e-adiado-pela-4a-vez

A decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) de suspender a contratação de policiais para o Programa Escola Cívico-Militar, da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos),  somou mais um revés para o governador na tentativa de encampar o projeto bolsonarista na educação estadual.

Com a suspensão, decidida na última quarta-feira (3/9), a militarização das escolas estaduais foi adiada pela quarta vez desde que a lei que criou o programa foi sancionada por Tarcísio, em maio de 2024. A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) previa que os agentes começassem nas unidades nesta segunda-feira (8/9).

4 imagensGovernador Tarcísio de Freitas discursa durante cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-MilitaresEscolas cívico-militares são criticadas por especialistasPrograma de escolas cívico-militares do governo federal foi encerrado pelo governo Lula em 2023Fechar modal.1 de 4

Tarcísio enviou projeto das escolas cívico-militares à Alesp em março de 2024

Divulgação / Governo de SP2 de 4

Governador Tarcísio de Freitas discursa durante cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares

Vinícius Schmidt/Metrópoles3 de 4

Escolas cívico-militares são criticadas por especialistas

Vinícius Schmidt/Metrópoles4 de 4

Programa de escolas cívico-militares do governo federal foi encerrado pelo governo Lula em 2023

Governo de Goiás/Divulgação

O TCE-SP aceitou o pedido de liminar apresentado por parlamentares do PSol que questionavam, entre outros, a falta de informações e planejamento financeiro envolvendo a contratação dos agentes.

O governo Tarcísio pretende recorrer da decisão, mas, mesmo que consiga a liberação, o início dos agentes nas escolas deverá levar mais alguns dias, considerando que o processo seria retomado da fase em que parou, quando os PMs estavam sendo convocados para irem às escolas após passarem na seleção.

Leia também

Em outros momentos, o início do programa também já foi adiado por questões judiciais e por atrasos no planejamento da própria gestão. Relembre abaixo as quatro vezes em que a militarização das escolas estaduais paulistas teve seu cronograma atrasado.

Os adiamentos do projeto

O programa Escola Cívico-Militar ainda pode ter seu destino impactado mais uma vez se o Supremo Tribunal Federal entender que o projeto é, de fato, inconstitucional, como defende a Defensoria Pública da União, por exemplo. A ação no STF, no entanto, não tem prazo para ser julgada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.