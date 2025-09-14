“Semana difícil psicologicamente para o elenco”, diz Davide Ancelotti

Pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, o Botafogo foi derrotado fora de casa pelo São Paulo neste domingo (14/9). Treinador do Glorioso, Davide Ancelotti comentou sobre a comparação que é feita com o elenco do ano passado e também sobre o mental dos atletas.

Leia também

“Temos que parar de pensar no ano passado, é um elenco diferente, é um time diferente, é uma temporada diferente. Temos um objetivo claro. Não temos que perder tempo. Hoje perdemos tempo jogando assim. No próximo jogo temos que reagir”, iniciou o treinador.

São Paulo 1×0 Botafogo Dinneno

Enzo Diaz Brasileirão Série A | 23ª rodada pic.twitter.com/Lyto1DFSTh — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 14, 2025

Na sequência, ele comentou sobre o psicológico dos jogadores após a eliminação na Copa do Brasil, antes do duelo contra o Tricolor.

“Foi uma semana difícil, não posso mentir. Uma semana difícil psicologicamente para todo o elenco, para todo o Botafogo. Mas o Botafogo tem que reagir. Reagir significa jogar melhor, com mais organização. Na adversidade, manter essa organização que perdemos hoje”.

Com a derrota, o Botafogo agora está na 6ª colocação, com 35 pontos. O próximo compromisso do Glorioso é na quarta-feira (17/9), quando recebe o Mirassol no Nilton Santos, às 19h30. A partida é válida pela 12ª da Série A do Brasileirão, que foi remarcada para esta semana.