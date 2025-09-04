Semana termina com 675 vagas de emprego, com até R$ 6 mil de salário

As agências do trabalhador do Distrito Federal fecham a primeira semana de setembro com 675 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (5/9), com salário de até R$ 6 mil.

A vaga com a maior remuneração é para mestre de obras, em São Sebastião, com cobrança de experiência, mas sem exigência de escolaridade.

Na Asa Sul, existem 40 vagas para gerente de loja e supermercado na Asa Sul. Os selecionados vão receber R$ 4,5 mil e devem ter ensino médio completo.

Para pessoas com deficiência (PCD), há 25 postos para fiel de depósito no Guará, com rendimentos de R$ 1.518. Na mesma região administrativa, estão abertas 10 oportunidades para estágio como auxiliar de depósito. Os estudantes devem estar cursando o ensino médio e vão receber R$ 712 de bolsa.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].